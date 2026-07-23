Ucraina a atacat patru depozite Wildberries în ultima săptămână, în cadrul unei campanii tot mai ample de atacuri cu drone împotriva unei companii aflate în centrul economiei de consum din Rusia, aducând războiul mai aproape de milioane de ruşi obişnuiţi, potrivit News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aceste centre erau „implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigaţie şi alte echipamente”.

Fondatoarea Wildberries este cea mai bogată femeie din Rusia, Tatiana Kim. „Nu există cuvinte pentru a descrie toate sentimentele şi emoţiile provocate de atacurile asupra oamenilor obişnuiţi, asupra angajaţilor noştri, asupra noastră, care pur şi simplu ne facem meseria”, a scris ea pe Telegram. „Dar aceste situaţii demonstrează cel mai important lucru: trebuie să continuăm să facem ceea ce facem în beneficiul oamenilor.”

La câteva ore după ultimele atacuri, o gamă variată de echipamente militare – inclusiv veste antiglonţ şi componente pentru drone – era disponibilă pe scară largă pe site-ul Wildberries, a arătat o căutare rapidă efectuată de BBC.

Serhii Kuzan, preşedintele Centrului ucrainean pentru Securitate şi Cooperare, a descris Wildberries drept o „componentă vitală” a logisticii ruse, adăugând că site-ul firmei este folosit de voluntarii ruşi pentru a cumpăra echipament militar. „Motivul principal pentru lovirea depozitelor Wildberries este acela de a perturba logistica rusă şi aprovizionarea cu bunuri cu dublă utilizare, componente electronice critice, bunuri sancţionate şi altele asemenea către armata rusă şi producătorii ruşi de armament”, a declarat Kuzan pentru BBC. „Daunele colaterale provocate de astfel de lovituri ar putea avea, de asemenea, un impact grav asupra economiei ruse, precum şi un efect psihologic asupra societăţii ruse şi, probabil, asupra sprijinului continuu acordat războiului”, a adăugat expertul.

Furia micilor întreprinzători

Atacurile ucrainene au dat, de asemenea, o lovitură serioasă întreprinderilor mici şi mijlocii din Rusia, provocând furia a sute de vânzători ale căror mijloace de trai depind de pieţele online.

Spre deosebire de gigantul comerţului cu amănuntul Amazon, Wildberries şi rivalul său Ozon funcţionează aproape în totalitate ca pieţe online, punând în legătură vânzătorii independenţi cu cumpărătorii din toată Rusia, depozitând şi livrând mărfurile acestora şi gestionând plăţile.

Atacurile recente au afectat sute de vânzători ale căror mijloace de trai depind de pieţele online.

Comercianta Elena (numele a fost schimbat) a declarat pentru BBC Rusia că a pierdut în urma atacurilor articolele de îmbrăcăminte pe care le vinde, acestea reprezentând singura sa sursă de venit. Ea a spus că, dacă vor mai fi atacuri, probabil că nu va mai face faţă.

„Sunt mama unui copil cu dizabilităţi, mi-am construit afacerea singură”, a scris o altă comerciantă, într-o postare care a devenit virală pe reţelele sociale. „Am pierdut un milion de ruble (9.500 de lire sterline; 12.730 de dolari) şi acum este doar problema mea. Nu mai am putere. Şi aşa suntem deja loviţi din toate părţile”, a scris ea.

Ce înseamnă Wildberries pentru Rusia

De la origini modeste, ca afacere de familie condusă dintr-un apartament de lângă Moscova, Wildberries a crescut în mai puţin de două decenii, devenind cel mai important retailer online din Rusia şi un motor economic-cheie al ţării, devenit acum ţinta atacurilor Ucrainei.

În oraşele din toată Rusia, punctele de ridicare ale companiei şi ale principalului său rival, Ozon, au devenit omniprezente. Compania susţine că procesează 20 de milioane de comenzi pe zi în depozite imense răspândite pe tot teritoriul ţării, cu o suprafaţă totală de 3 milioane de metri pătraţi.

Cofondatoarea sa, Tatiana Kim, a devenit cea mai bogată femeie din Rusia, potrivit Forbes, cu o avere netă de 7 miliarde de dolari.

Atacurile ameninţă cu pierderi grave micile companii care vând prin Wildberries, versiunea rusă a Amazon.com, şi pot provoca perturbări pentru clienţii care o folosesc pentru a cumpăra îmbrăcăminte, electrocasnice, medicamente, cosmetice şi o mulţime de alte produse.

La rândul său, Rusia a atacat infrastructura, logistica şi întreprinderile ucrainene pe parcursul războiului care durează de patru ani şi jumătate. Ucraina afirmă că atacurile sale în adâncul teritoriului rus au scopul de a submina efortul militar al Moscovei şi de a forţa încetarea conflictului.

Rusia susţine că recentele atacuri asupra rafinăriilor şi depozitelor au scopul de a stârni tulburări în societate.

Giganţii comerţului online din Rusia angajează 4 milioane de oameni

Împreună cu rivalii mai mici, Wildberries şi Ozon vând bunuri şi servicii în valoare echivalentă cu 8,5% din produsul intern brut al Rusiei. Acestea asigură locuri de muncă pentru 4 milioane de persoane, adică peste 5% din forţa de muncă a ţării.

Companiile constituie coloana vertebrală a ceea ce Kremlinul numeşte „economia platformelor”, care conectează milioane de consumatori cu vânzători, curieri, angajaţi ai depozitelor şi operatori ai punctelor de ridicare prin intermediul pieţelor online.

Firmele joacă un rol central în planurile Kremlinului de a revigora creşterea economică într-o economie care stagnează, concentrată pe război. Maksim Oreşkin, principalul consilier economic al preşedintelui Vladimir Putin, a fost însărcinat personal cu supravegherea acestui sector.

Oreşkin a descris platforme precum Wildberries şi Ozon ca fiind o nouă formă de economie planificată, condusă nu de instituţii conduse de oameni, ca în perioada sovietică, ci de algoritmi.

O icoană a afacerilor ruse

Tatiana Kim, patroana Wildberries, s-a născut în 1975, în Groznîi, capitala Ceceniei, într-o familie de etnie coreeană. A lucrat ca profesoară de engleză înainte de a fonda compania împreună cu soţul ei, Vladislav Bakalciuk, în 2004 – o poveste care aminteşte de cea a fondatorului Alibaba din China, Jack Ma.

Cuplul a lucrat iniţial din apartamentul lor din regiunea Moscovei, dar ulterior a profitat de boom-ul comerţului electronic din anii 2010 pentru a construi cel mai mare retailer online din Rusia.

Kim, mamă a şapte copii, se prezintă ca o femeie de afaceri care s-a realizat singură şi şi-a construit imperiul urmându-şi intuiţia excepţională. Ea a devenit un model pentru multe femei de afaceri aspirante din Rusia.

Cuplul a trecut printr-un divorţ dramatic în urmă cu doi ani, după ce Kim a acceptat o fuziune neaşteptată cu o firmă de publicitate outdoor mult mai mică, afirmând că tranzacţia avea ca scop crearea unei platforme globale de comerţ electronic.

Tranzacţia a primit binecuvântarea Kremlinului, dar fostul soţ al lui Kim, Bakalciuk, a contestat fuziunea, calificând-o drept o acaparare a activelor. Doi paznici au fost ucişi în timpul unui atac asupra unui birou al Wildberries din centrul Moscovei, în 2024.

Anul acesta, compania şi-a consolidat şi mai mult poziţia în sector printr-o alianţă cu a doua cea mai mare bancă din Rusia, VTB, care a achiziţionat o participaţie de 5% în WB Bank, divizia financiară a Wildberries, cu opţiunea de a-şi mări participaţia.

Wildberries construieşte în prezent un nou sediu central, înalt de 400 de metri, în cartierul de afaceri City din Moscova, lângă birourile unora dintre cele mai mari companii din Rusia, printre care Transneft, Norilsk Nickel şi VTB. Aceasta va fi cea mai înaltă clădire din Moscova la finalizarea lucrărilor, în 2030.