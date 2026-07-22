„Întâlnirea cu Rubio a fost stabilită”, a declarat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă la Manila.

El a mai spus că Moscova pornește de la premisa că Washingtonul nu și-a retras încă propunerile prezentate la Anchorage, potrivit Ukrainska Pravda, care citează agenția de știri rusă Interfax, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

„Pornim de la premisa că, cel puțin deocamdată, colegii noștri americani nu și-au retras propriile propuneri, care au fost formulate și care sunt acum bine cunoscute de toată lumea, având în vedere numeroasele comentarii”, a spus ministrul rus de Externe.

„În ceea ce privește previziunea președintelui Trump cu privire la apropierea unei soluționări (a războiului din Ucraina – n.r.): îl voi întreba mâine pe Marco Rubio despre acest lucru”, a adăugat el.

Rubio și Lavrov se află în vizită la Manila pentru a participa la evenimentele Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

În luna iunie, Rubio a declarat că nu s-au încheiat acorduri privind Ucraina în cadrul summitului de anul trecut de la Anchorage dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

El a făcut această declarație după ce consilierul liderului rus, Yuri Ușakov, și Lavrov au acuzat SUA că au trădat așa-numitul „spirit al summitului de la Anchorage”.

Lavrov a mai afirmat că acțiunile SUA demonstrează că Washingtonul nu mai încearcă să se prezinte ca un mediator imparțial în războiul dintre Rusia și Ucraina.