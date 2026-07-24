”În cursul nopţii de 23 spre 24 iulie, Federaţia Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 00.10, un grup de ţinte aeriene care evoluau la o distanţă de aproximativ 33 km Nord de graniţa fluvială cu România”, a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Instituţia precizează că, pentru monitorizarea situaţiei, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 00.48.

Ro-Alert în Tulcea

Centrul Naţional Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 00.56.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, anunţă ministerul.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.33. MApN transmite, de asemenea, că monitorizează permanent situaţia si informează în timp real structurile aliate.