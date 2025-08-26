Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor

26-08-2025
A fost declarată zi de doliu în comuna Lerești din Argeș, locul din care plecaseră în excursie cei patru tineri care au murit în accidentul din Munții Iezer. Șoferul și iubita lui, născuți și crescuți în sat, au fost înmormântați acolo.

Ana Tudoran,  Electra Ghiza

În paralel, anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs tragedia, însă unicul supraviețuitor nu a putut fi audiat, fiind în stare gravă.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Ștefan și Ștefania erau logodiți și se pregăteau să se căsătorească. Au murit însă în Munții Iezer și au fost înmormântați împreună, în comuna natală - Lerești. Familiile au ținut seama de dragostea lor.

Îndurerați, oamenii nu mai caută vinovați pentru cele întâmplate.

Marin Toader, primarul comunei Lerești: „Am declarat zi de doliu local în memoria acestor tineri și în semn de solidaritate cu familiile. La ora 12 au fost trase clopotele la toate cele patru biserici. Toată comunitatea musceleană este îndoliată, suntem în stare de șoc.”

Prietenii lor morți odată cu ei, Alecsandra și Teodor, au fost îngropați la Câmpulung și Stoenești.

Anchetatorii procesează datele de la fața locului

Între timp, anchetatorii procesează datele strânse la fața locului.

Mașina a urmat un drum mai puțin circulat, pe sub Culmea Portăreasa și, la un moment dat, s-a răsturnat la dreapta, pe panta abruptă.

În locul unde vehiculul a părăsit drumul nu au fost găsite obstacole, iar marginea drumului nu era surpată.

Obiectele găsite în iarbă au arătat traiectoria vehiculului. Autoturismul de teren s-a oprit pe fundul văii, după o prăbușire de peste 800 de metri.

Posibilă explicație a accidentului

Mihai Leonte, pilot de raliu cu mașini de teren, a încercat să ofere o posibilă explicație a accidentului.

Mihai Leonte, pilot de rally-raid: „Traseul este dificil și pentru un cunoscător, traseul are capcane, mici gropi în iarbă, orice mică groapă îl face pe șofer să piardă controlul volanului. Acela era un drum cu iarbă și piatră, iarba udă dimineața, ceea ce înseamnă pierderea aderenței imediat.”

Singurul supraviețuitor al accidentului ar putea aduce clarificări, dar este încă în stare gravă, la spital.

Marius Rizea, purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș: „Polițiștii vor proceda la audierea tânărului de 21 de ani care a supraviețuit accidentului de îndată ce starea sa de sănătate va permite acest lucru.”

Găsit în râpă, după 10 ore de la accident, bărbatul le-ar fi spus salvatorilor că el și prietenii săi băuseră alcool în seara precedentă, iar șoferul a forțat mașina abia cumpărată.

Sursa: Pro TV

accident, Munții Iezer

Dată publicare: 26-08-2025 19:09

