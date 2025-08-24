Mărturia supraviețuitorului accidentului din Munții Iezer. Ce au făcut cei cinci tineri înainte de prăbușirea în râpă | FOTO

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut viața în Munții Iezer din Argeș erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de 9 ore.

Plecaseră pe un drum forestier, dar s-au prăbușit peste 600 de metri în golul alpin. Singurul supraviețuitor, un tânăr de 21 de ani, se află acum la terapie intensivă în stare gravă. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Anchetatorii vor ajunge abia luni la epava mașinii pentru a continua cercetările.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Supraviețuitorul împreună cu ceilalți 4 prieteni au rămas peste noapte cu cortul în zona barajului Râușor. Dimineața, în jurul orei 5, au plecat spre Vârful Iezer pentru a prinde răsăritul. O oră mai târziu s-a produs tragedia.

La volan se afla un tânăr de 20 de ani, care își cumpărase mașina de teren cu doar trei zile înainte, susțin surse din anchetă.

Cristian Toma, Salvamont Argeș: „Supraviețuitorul, l-am întrebat și mi-a spus că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă”.

Mașina s-a rostogolit de mai multe ori, aproximativ 600 de metri.

Salvatorii au găsit rând pe rând victimele și bucăți din autoturism.

Ionuț Isbășoiu, copilot Campionatul Național Offroad: „Era un drum forestier vechi, care nu mai era aplicabil, era un drum de motocicletă sau de ATV, ele aveau loc, mașina nu avea loc garantat în acea zonă. Este o zonă foarte frumoasă, dar totodată și periculoasă. Dacă nu știi traseul și încerci să mergi pe munte după o ploaie e periculos, deci trebuie să abordezi cel mai sigur traseu, cel mai bătătorit traseu, nu prin iarbă, mai ales prin iarbă unde acolo e gol alpin”.

Câteva persoane au văzut de la distanță accidentul, dar au ajuns la fața locului abia după trei ore. Pentru că nu aveau semnal, au reușit să sune la 112 în jurul orei 13:40, iar salvatorii au ajuns în zona accidentată după mai bine de o oră.

Bărbat: „Au văzut mașina de departe când mergea de-a dura, băieții de acolo care culegeau afine.”

Supraviețuitorul a fost dus cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Brașov.

Tânărul de 21 de ani se află la terapie intensivă și este conștient.

⁠Corina Ciubotaru, medic UPU Brașov: „Traumatism cranian, fracturi de coloană vertebrală, fractură de humerus care a necesitat intervenție chirurgicală, traumatism toraco-abdominal. Starea dânsului este în continuare gravă”.

Dintre cei care și-au pierdut viața, șoferul și una dintre fete, în vârsta de 23 de ani, erau logodiți. În mașină mai erau și un băiat de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

Alexandru Piedemonte, pilot offroad: „În momentul în care ești într-un gol alpin și ești cu 5 persoane în mașină și vezi că nu poți să treci, în momentul ăla îi dai pe toți jos din mașină și treci singur. Și alt sfat, nu pleci singur cu o mașină, cel puțin 2”.

Victimele au fost duse la Serviciul de Medicină Legală Argeș, la Pitești, pentru efectuarea necropsiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













