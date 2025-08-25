Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină

Stiri actuale
25-08-2025 | 08:06
×
Codul embed a fost copiat

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut sâmbătă viața în Munții Iezer, din Argeș, erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de nouă ore.

 

autor
Electra Ghiza

Unicul supraviețuitor al accidentului, împreună cu ceilalți patru prieteni, au rămas peste noapte cu cortul în zona barajului Râușor. Dimineața, în jurul orei 5, au plecat spre Vârful Iezer pentru a prinde răsăritul. O oră mai târziu s-a produs tragedia.

La volan se afla un tânăr de 20 de ani, care își cumpărase mașina de teren cu doar trei zile înainte, susțin surse din anchetă.

Cristian Toma, Salvamont Argeș: „Superviețuitorul, l-am întrebat și mi-a spus că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă”.

Mașina s-a rostogolit de mai multe ori, aproximativ 600 de metri.

Citește și
Hoti de bere
Doi bărbați au furat bere dintr-o benzinărie și au sărit într-un râu ca să scape de polițiști

Salvatorii au găsit rând pe rând victimele și bucăți din autoturism.

Ionuț Isbășoiu, copilot Campionatul Naţional Offroad: „Era un drum forestier vechi, care nu mai era aplicabil, era un drum de motocicletă sau de ATV, ele aveau loc. Mașina nu avea loc garantat în acea zonă. Dacă nu știi traseul și încerci să mergi pe munte după o ploaie e periculos, deci trebuie să abordezi cel mai sigur traseu, cel mai bătătorit traseu, nu prin iarbă”.

Câteva persoane au văzut de la distanţa accidentul, dar au ajuns la fața locului abia după 3 ore. Pentru că nu aveau semnal, au reușit să sune la 112 în jurul orei 13:40, iar salvatorii au ajuns în zona accidentată după mai bine de o oră.

Bărbat: „A văzut mașina de departe când mergea de-a dura, băieții de acolo care culegeau afine.”

Supraviețuitorul a fost dus cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Brașov.

Tânărul de 21 de ani se află la terapie intensivă și este conștient.

Corina Ciubotaru, medic UPU Brașov: „Traumatism cranian, fracturi de coloană vertebrală, fractură de humerus care a necesitat intervenție chirurgicală. Traumatism toraco-abdominal. Starea dânsului este în continuare gravă”.

Dintre cei care și-au pierdut viața, șoferul și una dintre fete în vârsta de 23 de ani erau logodiți. În mașină mai erau și un băiat de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

Alexandru Piedemonte, pilot offroad: „În momentul în care ești într-un gol alpin și ești cu 5 persoane în mașină și vezi că nu poți să treci, în momentul ăla îi dai pe toți jos din mașină și treci singur. Și alt sfat, nu pleci singur cu o mașină, cel puțin 2”.

Victimele au fost duse la Serviciul de Medicină Legală Argeș, la Pitești, pentru efectuarea necropsiei.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, arges,

Dată publicare: 25-08-2025 08:06

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Doi bărbați au furat bere dintr-o benzinărie și au sărit într-un râu ca să scape de polițiști
Stiri actuale
Doi bărbați au furat bere dintr-o benzinărie și au sărit într-un râu ca să scape de polițiști

Doi bărbați de 29, respectiv 30 de ani, s-au ales cu dosar penal, după ce au jefuit o benzinărie din Bacău.

Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului
Stiri actuale
Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului

Senatul se reuneşte luni în plen, într-o nouă sesiune extraordinară, pentru a lua act de emiterea OUG nr. 42/2025 pentru suplimentarea fondurilor pentru unele mine din Valea Jiului care urmează să fie închise.

Incendiu în Ilfov. Şapte hectare de vegetaţie uscată, o casă şi două maşini au fost cuprinse de flăcări | FOTO
Stiri actuale
Incendiu în Ilfov. Şapte hectare de vegetaţie uscată, o casă şi două maşini au fost cuprinse de flăcări | FOTO

Şapte hectare de vegetaţie uscată, o locuinţă şi două autoturisme din localitatea Ţegheş, Ilfov, au fost cuprinse de flăcări, duminică după-amaiză, existând riscul propagării focului la pădurea din apropiere.

Recomandări
Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”
Stiri externe
Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

Ucraina a folosit doar arme cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi teritoriul rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care subliniat că nu are nevoie de acordul Pentagonului pentru a lovi țara condusă de Vladimir Putin.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului
Stiri actuale
Senatul se reunește în sesiune extraordinară. Pe agendă, un OUG privind fondurile suplimentare pentru minele din Valea Jiului

Senatul se reuneşte luni în plen, într-o nouă sesiune extraordinară, pentru a lua act de emiterea OUG nr. 42/2025 pentru suplimentarea fondurilor pentru unele mine din Valea Jiului care urmează să fie închise.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12