ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Stiri actuale
25-08-2025 | 19:14
×
Codul embed a fost copiat

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

autor
Electra Ghiza

Anchetatorii au ridicat probe esențiale din mașina distrusă, dar primele lor observații sporesc misterul. În zona de unde s-a prăbușit vehiculul nu există obstacole sau porțiuni înguste care să fi provocat derapajul.

Potrivit primelor cercetări, cei cinci tineri - două fete și trei băieți - au petrecut noaptea la cort, pe malul lacului Râușor, alături de mai mulți prieteni. La ora 5 dimineața, s-au urcat într-un SUV echipat pentru teren accidentat, cumpărat recent de șoferul de 20 de ani, și au plecat să vadă răsăritul din vârful muntelui.

Anchetatorii cred că accidentul s-a produs la întoarcere, în apropiere de Șaua Portăreasa, unde se intersectează mai multe drumuri. Șoferul ar fi ales un traseu puțin circulat.

Locul de unde mașina s-a prăbușit i-a contrariat pe criminaliști.

Citește și
preot
Unul dintre preoții filmați într-un club dansând la bară și fumând este starețul unei mănăstiri din Suceava

acc iezer acc iezer
acc iezer acc iezer
acc iezer acc iezer
acc iezer acc iezer
acc iezer acc iezer
acc iezer acc iezer

Ajutați de salvamontiști, criminaliștii au coborât panta de peste 800 de metri pe care s-a rostogolit mașina. Pe traseu au observat sticle de bere, telefoane, truse de prim-ajutor și fragmente din vehicul.

Caroseria găsită în vale a fost ancorată, pentru a fi examinată. Criminaliștii au ridicat schimbătorul de viteze, husele tetierelor și amprente de pe volan.

Nicolae Bican, Biroul de Investigații Criminale Câmpulung Muscel: „Condițiile de relief au fost extrem, extrem, extrem de greoaie pentru desfășurarea activității de cercetare la fața locului. S-au exploatat toate categoriile de urme ce puteau fi ridicate și utile cauzei.”

Munții Iezer sunt cunoscuți pentru traseele off-road. Localnicii evită să vorbească deschis despre acest subiect, pentru că turismul cu mașini de teren aduce bani comunității.

Bogdan Țoni, salvamontist: „Noi acordăm primul ajutor unde ni se cere. Oricine poate să se plimbe pe munte. Nu suntem în măsură să spunem dacă este voie sau nu este voie. Ce s-a întâmplat în dimineața aia Dumnezeu știe și cu ei.”

Medicii legiști au confirmat că victimele nu aveau șanse de supraviețuire – au suferit lovituri la cap, fracturi multiple și hemoragii interne. Nu e clar dacă șoferul consumase alcool. Singurul supraviețuitor a fost operat după ce a suferit traumatisme grave, dar încă nu a putut fi audiat de poliție.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident,

Dată publicare: 25-08-2025 19:14

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Unul dintre preoții filmați într-un club dansând la bară și fumând este starețul unei mănăstiri din Suceava
Stiri actuale
Unul dintre preoții filmați într-un club dansând la bară și fumând este starețul unei mănăstiri din Suceava

Este scandal la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților după ce imagini controversate cu doi preoți monahi au ajuns în spațiul public. Cei doi au fost surprinși, într-o înregistrare, dansând la bară și fumând.  

Un polițist din Mureș e acuzat de violență în familie. Iubita sa de 18 ani a refuzat ca partenerul ei să fie monitorizat
Stiri actuale
Un polițist din Mureș e acuzat de violență în familie. Iubita sa de 18 ani a refuzat ca partenerul ei să fie monitorizat

Un polițist din județul Mureș este cercetat pentru violență în familie, după ce și-a bruscat și amenințat iubita, o tânără de 18 ani. Poliția a emis și un ordin de protecție provizoriu, însă fata a refuzat ca partenerul ei să fie monitorizat electronic.

O femeie de 36 de ani din Târgu Mureș a murit după ce a căzut de la etajul 4. Autoritățile anchetează circumstanțele
Stiri actuale
O femeie de 36 de ani din Târgu Mureș a murit după ce a căzut de la etajul 4. Autoritățile anchetează circumstanțele

O femeie în vârstă de 36 de ani şi-a pierdut viaţa, luni, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinţe din Târgu Mureş. Ancheta pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul este în curs.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

Sebastian Popescu a recunoscut la audieri conversația cu minorul de 15 ani cu care ar fi vrut să întrețină relații sexuale
Stiri Virale
Sebastian Popescu a recunoscut la audieri conversația cu minorul de 15 ani cu care ar fi vrut să întrețină relații sexuale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Sebastian Popescu a intrat în atenția polițiștilor de la agresiuni sexuale din Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59