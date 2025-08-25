ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Anchetatorii au ridicat probe esențiale din mașina distrusă, dar primele lor observații sporesc misterul. În zona de unde s-a prăbușit vehiculul nu există obstacole sau porțiuni înguste care să fi provocat derapajul.

Potrivit primelor cercetări, cei cinci tineri - două fete și trei băieți - au petrecut noaptea la cort, pe malul lacului Râușor, alături de mai mulți prieteni. La ora 5 dimineața, s-au urcat într-un SUV echipat pentru teren accidentat, cumpărat recent de șoferul de 20 de ani, și au plecat să vadă răsăritul din vârful muntelui.

Anchetatorii cred că accidentul s-a produs la întoarcere, în apropiere de Șaua Portăreasa, unde se intersectează mai multe drumuri. Șoferul ar fi ales un traseu puțin circulat.

Locul de unde mașina s-a prăbușit i-a contrariat pe criminaliști.

Ajutați de salvamontiști, criminaliștii au coborât panta de peste 800 de metri pe care s-a rostogolit mașina. Pe traseu au observat sticle de bere, telefoane, truse de prim-ajutor și fragmente din vehicul.

Caroseria găsită în vale a fost ancorată, pentru a fi examinată. Criminaliștii au ridicat schimbătorul de viteze, husele tetierelor și amprente de pe volan.

Nicolae Bican, Biroul de Investigații Criminale Câmpulung Muscel: „Condițiile de relief au fost extrem, extrem, extrem de greoaie pentru desfășurarea activității de cercetare la fața locului. S-au exploatat toate categoriile de urme ce puteau fi ridicate și utile cauzei.”

Munții Iezer sunt cunoscuți pentru traseele off-road. Localnicii evită să vorbească deschis despre acest subiect, pentru că turismul cu mașini de teren aduce bani comunității.

Bogdan Țoni, salvamontist: „Noi acordăm primul ajutor unde ni se cere. Oricine poate să se plimbe pe munte. Nu suntem în măsură să spunem dacă este voie sau nu este voie. Ce s-a întâmplat în dimineața aia Dumnezeu știe și cu ei.”

Medicii legiști au confirmat că victimele nu aveau șanse de supraviețuire – au suferit lovituri la cap, fracturi multiple și hemoragii interne. Nu e clar dacă șoferul consumase alcool. Singurul supraviețuitor a fost operat după ce a suferit traumatisme grave, dar încă nu a putut fi audiat de poliție.

