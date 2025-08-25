Greșelile făcute de șofer care au dus la tragedia din Munții Iezer. Explicațiile unor piloți de raliuri off-road

Este anchetă în urma accidentului de sâmbătă dimineața, din Munții Iezer, în care patru tineri și-au pierdut viața, iar un al cincilea a fost grav rănit.

Doi criminaliști, însoțiți de un echipaj salvamont, au ajuns la locul tragediei pentru a face cercetări.

Cei cinci plecaseră pe întuneric, de la barajul Râușor, cu o mașină de teren, să vadă răsăritul soarelui din vârful muntelui. Vehiculul s-a răsturnat, apoi s-a rostogolit sute de metri în prăpastie.

Camerele au surprins momentul în care salvatorii au ajuns la unicul supraviețuitor al accidentului.

Împreună cu ceilalți patru prieteni au rămas peste noapte cu cortul în zona barajului Râușor. Dimineața, în jurul orei cinci, au plecat spre Vârful Iezer pentru a prinde răsăritul. O oră mai târziu s-a produs tragedia. La volan se afla un tânăr de 20 de ani, care își cumpărase mașina de teren cu doar trei zile înainte, susțin surse din anchetă.

Cristian Toma, Salvamont Argeș: „Supraviețuitorul, l-am întrebat și mi-a spus că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă.”

Mașina s-a rostogolit de mai multe ori, aproximativ 600 de metri. Salvatorii au găsit rând pe rând victimele și bucăți din autoturism.

Greșelile făcute de șoferul de 20 de ani

Ionuț Isbășoiu, copilot în campionatul național off-road: „Era un drum forestier vechi, care nu mai era aplicabil, era un drum de motocicletă sau de ATV, ele aveau loc, mașina nu avea loc garantat în acea zonă. Dacă nu știi traseul și încerci să mergi pe munte după o ploaie e periculos, deci trebuie să abordezi cel mai sigur traseu, cel mai bătătorit traseu, nu prin iarbă.”

Câteva persoane au văzut de la distanță accidentul, dar au ajuns la fața locului abia după trei ore. Pentru că nu aveau semnal, au reușit să sune la 112 în jurul orei 13:40, iar salvatorii au ajuns în zona accidentată după mai bine de o oră.

Martor: „A văzut mașina de departe când mergea de-a dura, băieții de acolo care culegeau afine.”

Supraviețuitorul a fost dus cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Brașov. Tânărul de 21 de ani se află la terapie intensivă și este conștient.

Corina Ciubotaru, medic UPU Brașov: „Traumatism cranian, fracturi de coloană vertebrală, fractură de humerus care a necesitat intervenție chirurgicală. Traumatism toraco-abdominal. Starea dânsului este în continuare gravă.”

Dintre cei care și-au pierdut viața, șoferul și una dintre fete, în vârstă de 23 de ani, erau logodiți. În mașină mai erau și un băiat de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

Alexandru Piedemonte, pilot de off-road: „În momentul în care ești într-un gol alpin și ești cu cinci persoane în mașină și vezi că nu poți să treci, în momentul ăla îi dai pe toți jos din mașină și treci singur. Și alt sfat, nu pleci singur cu o mașină, cel puțin două.”

Victimele au fost duse la Serviciul de Medicină Legală Argeș, la Pitești, pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis o anchetă

Potrivit unor surse din anchetă, mașina în care se aflau cei cinci tineri era un SUV din 1998, cu 128 de cai putere. Șoferul nu a urmat drumul principal, și acela unul forestier, dificil, ci s-a abătut pe varianta îngustă, impracticabilă pentru autoturisme.

Anchetatorii au vrut să verifice dacă tânărul aflat la volan ar fi forțat să treacă peste un obstacol și a derapat în afara potecii sau dacă malul a cedat sub greutatea vehiculului. Se pare însă că nu e vorba despre așa ceva, locul unde mașina s-a răsturnat este drept, însă foarte îngust. Era întuneric și șoferul, probabil, nu și-a dat seama. Apoi, în cădere pe pantă, vehiculul a prins viteză tot mai mare și s-a rostogolit de mai multe ori în prăpastie.

Se vede în imagini că mașina e deformată pe toate laturile și are partea frontală complet strivită. Tinerii au fost proiectați pe rând în afara vehiculului și au suferit răni grave. Medicii legiști au constatat că aveau lovituri la cap, torace, abdomen, fracturi multiple și hemoragie internă. Unicul supraviețuitor are și el mai multe traumatisme.

