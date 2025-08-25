Greșelile făcute de șofer care au dus la tragedia din Munții Iezer. Explicațiile unor piloți de raliuri off-road

Stiri actuale
25-08-2025 | 13:41
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă în urma accidentului de sâmbătă dimineața, din Munții Iezer, în care patru tineri și-au pierdut viața, iar un al cincilea a fost grav rănit.

autor
Electra Ghiza

Doi criminaliști, însoțiți de un echipaj salvamont, au ajuns la locul tragediei pentru a face cercetări.

Cei cinci plecaseră pe întuneric, de la barajul Râușor, cu o mașină de teren, să vadă răsăritul soarelui din vârful muntelui. Vehiculul s-a răsturnat, apoi s-a rostogolit sute de metri în prăpastie.

Camerele au surprins momentul în care salvatorii au ajuns la unicul supraviețuitor al accidentului.

Împreună cu ceilalți patru prieteni au rămas peste noapte cu cortul în zona barajului Râușor. Dimineața, în jurul orei cinci, au plecat spre Vârful Iezer pentru a prinde răsăritul. O oră mai târziu s-a produs tragedia. La volan se afla un tânăr de 20 de ani, care își cumpărase mașina de teren cu doar trei zile înainte, susțin surse din anchetă.

Citește și
masina rapa tineri
Mărturia supraviețuitorului accidentului din Munții Iezer. Ce au făcut cei cinci tineri înainte de prăbușirea în râpă | FOTO

Cristian Toma, Salvamont Argeș: „Supraviețuitorul, l-am întrebat și mi-a spus că șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și s-au dus în râpă.”

Mașina s-a rostogolit de mai multe ori, aproximativ 600 de metri. Salvatorii au găsit rând pe rând victimele și bucăți din autoturism.

Greșelile făcute de șoferul de 20 de ani

Ionuț Isbășoiu, copilot în campionatul național off-road: „Era un drum forestier vechi, care nu mai era aplicabil, era un drum de motocicletă sau de ATV, ele aveau loc, mașina nu avea loc garantat în acea zonă. Dacă nu știi traseul și încerci să mergi pe munte după o ploaie e periculos, deci trebuie să abordezi cel mai sigur traseu, cel mai bătătorit traseu, nu prin iarbă.”

Câteva persoane au văzut de la distanță accidentul, dar au ajuns la fața locului abia după trei ore. Pentru că nu aveau semnal, au reușit să sune la 112 în jurul orei 13:40, iar salvatorii au ajuns în zona accidentată după mai bine de o oră.

Martor: „A văzut mașina de departe când mergea de-a dura, băieții de acolo care culegeau afine.”

Supraviețuitorul a fost dus cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean din Brașov. Tânărul de 21 de ani se află la terapie intensivă și este conștient.

Corina Ciubotaru, medic UPU Brașov: „Traumatism cranian, fracturi de coloană vertebrală, fractură de humerus care a necesitat intervenție chirurgicală. Traumatism toraco-abdominal. Starea dânsului este în continuare gravă.”

Dintre cei care și-au pierdut viața, șoferul și una dintre fete, în vârstă de 23 de ani, erau logodiți. În mașină mai erau și un băiat de 21 de ani și o tânără de 20 de ani.

Alexandru Piedemonte, pilot de off-road: „În momentul în care ești într-un gol alpin și ești cu cinci persoane în mașină și vezi că nu poți să treci, în momentul ăla îi dai pe toți jos din mașină și treci singur. Și alt sfat, nu pleci singur cu o mașină, cel puțin două.”

Victimele au fost duse la Serviciul de Medicină Legală Argeș, la Pitești, pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au deschis o anchetă

Potrivit unor surse din anchetă, mașina în care se aflau cei cinci tineri era un SUV din 1998, cu 128 de cai putere. Șoferul nu a urmat drumul principal, și acela unul forestier, dificil, ci s-a abătut pe varianta îngustă, impracticabilă pentru autoturisme.

Anchetatorii au vrut să verifice dacă tânărul aflat la volan ar fi forțat să treacă peste un obstacol și a derapat în afara potecii sau dacă malul a cedat sub greutatea vehiculului. Se pare însă că nu e vorba despre așa ceva, locul unde mașina s-a răsturnat este drept, însă foarte îngust. Era întuneric și șoferul, probabil, nu și-a dat seama. Apoi, în cădere pe pantă, vehiculul a prins viteză tot mai mare și s-a rostogolit de mai multe ori în prăpastie.

Se vede în imagini că mașina e deformată pe toate laturile și are partea frontală complet strivită. Tinerii au fost proiectați pe rând în afara vehiculului și au suferit răni grave. Medicii legiști au constatat că aveau lovituri la cap, torace, abdomen, fracturi multiple și hemoragie internă. Unicul supraviețuitor are și el mai multe traumatisme.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, munte, arges,

Dată publicare: 25-08-2025 13:40

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină
Stiri actuale
Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut sâmbătă viața în Munții Iezer, din Argeș, erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de nouă ore.  

Mărturia supraviețuitorului accidentului din Munții Iezer. Ce au făcut cei cinci tineri înainte de prăbușirea în râpă | FOTO
Stiri actuale
Mărturia supraviețuitorului accidentului din Munții Iezer. Ce au făcut cei cinci tineri înainte de prăbușirea în râpă | FOTO

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut viața în Munții Iezer din Argeș erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de 9 ore.

Microbuz școlar, implicat într-un accident cu o mașină de pâine, în județul Botoșani. Ambele s-au răsturnat FOTO
Stiri actuale
Microbuz școlar, implicat într-un accident cu o mașină de pâine, în județul Botoșani. Ambele s-au răsturnat FOTO

Un accident între un microbuz școlar și o mașină de transport pâine a avut loc, luni dimineață, în localitatea Iezer, județul Botoșani. O persoană a fost rănită.

Recomandări
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”
Stiri Politice
PSD a decis să revină la ședințele coaliției de guvernare cu PNL, USR și UDMR: ”Avem de reglat câteva lucruri”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că PSD a votat în unanimitate, în şedinţă, să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le au în Pachetul 2 de măsuri pentru redresarea economică a țării.

Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”
iBani
Schimbările la pensiile private, explicate de un expert: „În timp ce ești plătit lunar, suma rămasă poate să-ți aducă profit”

Legea privind pensiile private, adoptată la finalul săptămânii trecute de Guvern, elimină complet posibilitatea de a retrage toți banii acumulați în cont la vârsta pensionării.

CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei: Impedimentele au fost depășite
Stiri Economice
CFR Călători a fost anunțată de CFR SA că îi oprește trenurile. Reacția companiei: Impedimentele au fost depășite

Trenurile CFR Călători nu vor fi interzise de la circulație pe rețeaua feroviară din România începând cu 1 septembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 August 2025

03:35:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12