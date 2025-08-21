Studiu Greenpeace: Călătoria cu trenul este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul în Europa

Călătoria cu trenul între oraşele din Europa, chiar dacă este prietenoasă cu mediul, este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace, transmite DPA.

Organizaţia de mediu a comparat preţul biletelor de tren pe 142 de rute cu distanţe de până la 1.500 de kilometri. Pentru 66 din aceste rute, sau 47% din numărul total, călătoria cu trenul este mai scumpă decât zborul cu avionul. De asemenea, zborul cu avionul este mai ieftin decât călătoria cu trenul în cazul a 54% din cele 109 rute transfrontaliere analizate de Greenpeace.

Trenul, mai ieftin în mai puțin de jumătate din cazuri

Dacă sunt incluse şi 33 de rute interne, trenul este opţiunea mai ieftină decât avionul în 46,5% din cazuri, în timp ce pentru 7% din rute preţurile sunt similare, susţine Greenpeace.

Organizaţia de mediu a făcut un apel pentru majorarea taxelor în cazul zborurilor cu avionul şi îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie pentru pasagerii trenurilor. Expertul în transport de la Greenpeace, Lena Donat, a spus că nu este corect ca în timp ce zborurile cu avionul sunt puternic subvenţionate, graţie reducerilor de taxe, călătoriile pe distanţe lungi cu trenul sunt mai scumpe. Potrivit expertului, călătoriile cu trenul sunt prietenoase cu mediul şi în consecinţă ar trebui să fie, întotdeauna, mai ieftine decât zborurile cu avionul.

Analiza nu a inclus însă şi costurile cu bagajele, pentru care deseori companiile aeriene percep costuri suplimentare, şi nici reducerile acordate familiilor de operatorii feroviari.

Din cele 31 de rute din Germania analizate de Greenpeace, trenurile sunt mai ieftine decât avioanele în cazul a 15 rute. Cu toate acestea, zborurile cu avionul tind să fie mai ieftine în cazul conexiunilor din Germania spre Vestul Europei, în timp ce trenurile sunt deseori opţiunea mai ieftină în cazul călătoriilor spre Polonia, Cehia, Austria şi Belgia.

Comparativ cu un studiu similar realizat în anul 2023, călătoria cu trenul a câştigat teren pe 41% din rutele comparabile şi este acum mai ieftină decât zborul cu avionul, în creştere de la 27% în urmă cu doi ani.

