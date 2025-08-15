Un tren a deraiat în Danemarca. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite. FOTO

15-08-2025 | 21:57
Un tren a deraiat în Danemarca. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia daneză, relatează AFP şi Reuters.

Ioana Andreescu

"O persoană şi-a pierdut viaţa şi mai multe au fost rănite într-un accident feroviar în apropiere de Bjerndrup" în sud-vestul ţării, a scris poliţia daneză într-un comunicat, precizând că în accident au fost implicate un tren de mare viteză şi un utilaj agricol.

Două persoane au fost transportate la spital cu elicopterul, a menţionat poliţia.

Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată, a anunţat compania naţională a căilor ferate Banedanmark.

Potrivit presei locale, cel puţin două vagoane ale trenului care făcea legătura între Copenhaga şi Sonderborg au deraiat.

Compania feroviară DSB a anunţat că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care elevi de la o şcoală din Sonderborg.

Sursa: Agerpres

15-08-2025 21:57

