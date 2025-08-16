O persoană a murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce un tren cu elevi a lovit un utilaj și a deraiat, în Danemarca

Stiri externe
16-08-2025 | 07:48
tren deraiat
protv.ro

O persoană a murit şi cel puțin 20 au fost rănite, în sud-vestul Danemarcei, după ce trenul în care se aflau a lovit un utilaj agricol și a deraiat.

autor
Știrile PRO TV

Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată. Poliția a transmis că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care mulți elevi care făceau naveta.

Cel puțin doi dintre cei răniți sunt în stare critică și au fost transportați la un spital din capitala Copenhaga, cu elicopterul.

Autoritățile încearcă să afle acum exact care sunt circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Sursa: Pro TV

Etichete: danemarca, tren deraiat,

Dată publicare: 16-08-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Un tren a deraiat în Danemarca. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite. FOTO
Stiri externe
Un tren a deraiat în Danemarca. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite. FOTO

O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia daneză, relatează AFP şi Reuters.

Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”
Stiri actuale
Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald”

Este caniculă în jumătate de țară. Vestul și sudul sunt sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade și disconfort termic accentuat. Dar este loc și de mai rău!

Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital
Stiri Virale
Două fetiţe de 9 și 12 ani au fost rănite într-un tren după ce un geam a căzut peste ele. Minorele au fost duse la spital

Două fetiţe, de 9 şi 12 ani, au fost rănite într-un tren, sâmbătă, de un geam care a căzut peste ele în vagonul în care se aflau.

Recomandări
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski
Stiri externe
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski

Redactorul Sky News pe afaceri internaționale, Dominic Waghorn, care se află în Kiev, a surprins reacțiile ucrainenilor la sosirea președintelui rus pe teritoriul american.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 15 August 2025

48:23

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12