O persoană a murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce un tren cu elevi a lovit un utilaj și a deraiat, în Danemarca

O persoană a murit şi cel puțin 20 au fost rănite, în sud-vestul Danemarcei, după ce trenul în care se aflau a lovit un utilaj agricol și a deraiat.

Coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferată. Poliția a transmis că la bord se aflau aproximativ 95 de persoane, între care mulți elevi care făceau naveta.

Cel puțin doi dintre cei răniți sunt în stare critică și au fost transportați la un spital din capitala Copenhaga, cu elicopterul.

Autoritățile încearcă să afle acum exact care sunt circumstanțele în care s-a produs accidentul.

