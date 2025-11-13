Unde a fost văzut pentru prima dată Dani Mocanu, înainte să fie arestat. ”Se distra pe malul lacului”

13-11-2025 | 13:31
dani mocanu

În România este foarte cunoscut – pentru unii, o adevărată vedetă: concerte și evenimente live, melodii de succes, sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale, scrie publicația BresciaToday.

autor
Vlad Dobrea

Dar faima lui este acum iremediabil pătată de comportamentul său privat: era căutat în toată Europa pentru tentativă de omor și a fost arestat de Poliția italiană, după ce a fost observat mai întâi la Desenzano del Garda, iar apoi găsit, împreună cu fratele său, în localitatea Casola, din provincia Napoli, scrie sursa citată. 

Acuzați de tentativă de omor

 

Astfel s-a încheiat fuga lui Dani Mocanu, arestat împreună cu fratele său, Ionuț Nando Mocanu, în baza unui mandat european de arestare (MAE).

Cei doi frați, de 35 și 33 de ani, trebuie acum să execute pedepse definitive de 4, respectiv 7 ani de închisoare, pentru acuzația de tentativă de omor.

În seara de 18 august 2022, într-o benzinărie din Podul Viilor, România, „cei doi s-ar fi făcut responsabili de tentativa de omor a unui bărbat cu care avuseseră anterior un conflict”, se arată într-un comunicat emis de Poliția din Brescia.

Amândoi se află deja în închisoare

 

Victima ar fi fost lovită cu un obiect contondent în cap și în spate, suferind răni vindecabile în 60 de zile. Cei doi au fost semnalați inițial în zona lacului Garda, apoi capturați în provincia Napoli, la finalul unei anchete complexe desfășurate de Poliția din Napoli și Brescia, în colaborare cu Serviciul Central Operativ, Serviciul de Cooperare Internațională al Poliției și cu sprijinul atașatului pentru Afaceri Interne al Ambasadei României în Italia.

Cei doi frați se află acum în arest la Napoli, în așteptarea finalizării procedurilor de extrădare în România. Potrivit Poliției din Brescia, Dani Mocanu este „un cântăreț extrem de cunoscut”, iar „arestarea sa a avut un ecou mediatic major în țara de origine”.

Presa locală italiană notează că Mocanu este investigat și pentru evaziune fiscală, iar în trecut a mai fost judecat pentru proxenetism, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Sursa: StirilePROTV

lac, dani mocanu, mal, arestat

Dată publicare: 13-11-2025 13:31

Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene, a anunţat joi ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

