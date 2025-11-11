Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Stiri Economice
11-11-2025 | 16:42
Dani Mocanu
Dani Mocanu

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

autor
Adrian Popovici ,  Laura Culiță

Dani Mocanu ar fi folosit mai multe firme controlate de membrii familiei pentru a evita plata taxelor către stat, cesionându-le gratuit drepturile sale de autor, explică sursele Știrilor ProTV.

Schema prin care artisul își ascundea banii de stat folosea firme care obțineau venituri din platforme precum TikTok, YouTube și Facebook, dar le declarau incomplet sau eronat, deducând în mod nejustificat și TVA aferentă unor autovehicule folosite de solist.

În total, ANAF a identificat sume neplătite din TVA, impozit pe profit, dividende și alte taxe, precum și creanțe suplimentare de peste 700.000 de lei din drepturi de autor.

„Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit cãtre aceste societãți controlate de membrii familiei, iar societãțile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societãțile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronatã a TVA aferentã autovehiculelor utilizate de solist”, au transmis autoritățile.

Citește și
nunta salon
Campanie ANAF de verificare a organizatorilor de nunți și de botezuri. Ce documente va solicita Antifrauda

Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumã totalã de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: 1.142.004 lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscalã a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumã de 710.930 lei privind drepturile de autor, conform ANAF.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: anaf, taxe, impozite,

Dată publicare: 11-11-2025 16:38

