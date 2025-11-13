Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli

Stiri actuale
13-11-2025 | 18:00
dani mocanu si nando mocanu

Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.

autor
Lorena Mihăilă

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraţilor Daniel Mocanu şi Ionuţ Nando Mocanu şi a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu, în provincia Napoli, potrivit surselor citate. 

Următorul termen la instanţă este pe 25 noiembrie.
Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinşi, luni, în Italia, în provincia Napoli.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizaţi doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, a anunţat Poliţia Română.

Dani Mocanu
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

Bărbaţii au fost prinşi de poliţiştii din cadrul Chesturii de Poliţie Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliţie Napoli.

Acuzați de tentativă de omor

Cei doi frați, de 35 și 33 de ani, trebuie acum să execute pedepse definitive de 4, respectiv 7 ani de închisoare, pentru acuzația de tentativă de omor.

În seara de 18 august 2022, într-o benzinărie din Podul Viilor, România, „cei doi s-ar fi făcut responsabili de tentativa de omor a unui bărbat cu care avuseseră anterior un conflict”, se arată într-un comunicat emis de Poliția din Brescia.

Sursa: News.ro

Etichete: inchisoare, napoli, dani mocanu,

Dată publicare: 13-11-2025 17:54

