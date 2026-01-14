Primăria Sectorului 5 a decis o măsură de sprijin. Proprietarii din blocul afectat de explozia din 2025 scapă de taxe

14-01-2026 | 15:03
Vlad Popescu Piedone
Agerpres

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunţă miercuri că a decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025.

Sabrina Saghin

„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, aceşti oameni nu trebuie să mai suporte taxele şi impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate şi de sprijin concret pentru cetăţenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situaţie dramatică. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Primăria acordă sprijin administrativ proprietarilor afectați

Potrivit Primăriei, decizia a fost luată ca măsură administrativă de sprijin, având în vedere prejudiciile suferite şi imposibilitatea utilizării imobilelor.

În cazul în care există persoane care au achitat deja taxele şi impozitele, acestea vor putea depune o solicitare către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DITL) Sector 5 pentru restituirea sumelor aferente.

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care permit autorităţilor administraţiei publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situaţii excepţionale”, se arată în comunicat.

cazut
Un tânăr care trăiește pe străzi a vrut să se încălzească, dar s-a blocat într-o casetă de termoficare, în București

La baza aplicării legii stau rapoartele şi hotărârile întocmite de Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă.

„Reamintim faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni, la iniţiativa primarului Sectorului 5, Consiliul Local a votat o altă măsură de susţinere privind decontarea costurilor pentru rebranşarea la sistemele de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale”, precizează Primăria Sectorului 5. 

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-01-2026 14:54

