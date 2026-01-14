(P) REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România

Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală.

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA anunță relocarea Maternității REGINA MARIA București în incinta Ponderas Academic Hospital. Decizia vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de a asigura îngrijire medicală complexă pentru sarcinile cu risc crescut și pentru cazurile obstetricale care necesită infrastructură de spital multidisciplinar complet. Noua entitate funcționează sub numele de Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală, consolidând expertiza echipei coordonate de Dr. Hadi Rahimian.

„În fiecare zi vedem gravide care au nevoie de mai mult decât de o naștere sigură. Au nevoie de o echipă medicală complexă care să lucreze împreună – obstetrician, chirurg, cardiolog, neonatolog, anestezist. O dată la două zile avem un caz care necesită o astfel de echipă multidisciplinară. Relocarea Maternității în Ponderas ne oferă posibilitatea să gestionăm toate aceste situații într-un mediu complet pregătit pentru urgențe și complicații”, explică Dr. Hadi Rahimian.

Astfel, echipa de medici de obstetrică-ginecologie și neonatologieva aduce la Ponderas o expertiză solidă și cele mai înalte standarde internaționale în îngrijirea mamei și copilului. Integrată în echipe multidisciplinare, această inițiativă susține strategia de creștere accelerată a spitalului, care, în ultimii ani, și-a extins portofoliul prin adăugarea unor noi specialități, precum neurologia și chirurgia cardiovasculară. Noua Maternitate și Centrul de Chirurgie Fetală și Neonatală sunt operaționale de la finalul anului 2025, completând gama de servicii medicale oferite pacienților.

De la premiere medicale la un nou nivel de expertiză

Echipa de medici supra-specializați în chirurgie materno-fetală condusă de Dr. Hadi Rahimian este recunoscută pentru realizarea unor intervenții unice în România, precum prima operație de mielomeningocel fetal, tratamentul intrauterin al hidrotoraxului fetal bilateral sau intervenția de urgență pentru o gravidă diagnosticată cu cancer de col uterin în săptămâna 14 de sarcină.

„Astfel de cazuri sunt imposibil de gestionat fără o infrastructură complexă, fără acces la tehnologii moderne și fără echipe medicale care comunică eficient. Tocmai de aceea, această relocare înseamnă, de fapt, o evoluție firească a expertizei noastre – ducem chirurgia materno-fetală la următorul nivel”, adaugă Dr. Rahimian.

Un loc unde medicina de top înseamnă colaborare zilnică

În noul spațiu, echipele medicale din toate specialitățile lucrează împreună, zi de zi, pentru a oferi pacientelor îngrijire completă, indiferent de complexitatea cazului.
„În fiecare dimineață, la Ponderas, are loc un raport de gardă multidisciplinar, unde specialiștii din toate domeniile discută cazurile complexe. Această colaborare permanentă permite luarea deciziilor rapide și oferă pacienților noștri maximum de siguranță”, explică Prof. Dr. Cătălin Copăescu, director medical al Ponderas Academic Hospital.

Secție de neonatologie este pregatită să salveze cei mai mici și fragili pacienți

Noua secție de neonatologie a spitalului Ponderas poate gestiona inclusiv cazuri de prematuritate extremă, oferind îngrijire specializată bebelușilor născuți chiar de la 24 de săptămâni de sarcină.

Echipa de neonatologi, formată din medici cu experiență vastă în îngrijirea nou-născuților critici, beneficiază de aparatură medicală de ultimă generație: ventilatoare de suport respirator neonatal, incubatoare performante, monitoare multiparametru și infrastructură completă de terapie intensivă neonatală.

„Acești copii vin pe lume mai devreme decât ar fi trebuit, unii cântărind mai puțin de 600 de grame. Fiecare minut contează. Fiecare decizie medicală este vitală. În noua secție putem oferi acestor bebeluși șansa reală de a trăi și de a crește sănătoși”, subliniază Dr. Hadi Rahimian.

Infrastructură completă, gândită pentru siguranța mamei și a nou-născutului

Odată cu mutarea maternității și a Centrului de Chirurgie Fetală și Neonatală în Ponderas Academic Hospital, acesta își mărește capacitatea, ajungând la 393 de paturi de spitalizare continuă și de zi și 38 de paturi de terapie intensivă pentru adulți, copii și terapie intensivă neonatală, 14 săli de operație și 2 săli de nașteri naturale. Asigurăm continuitatea activității medicale prin 3 camere de gardă, adulți, copii și gravide, 24/7, precum și 25 de linii de gardă, inclusiv imagistică și laborator.

„Această dezvoltare vine ca o etapă firească în evoluția Ponderas Academic Hospital și completează gama de servicii complexe și integrate, prin multidisciplinaritate și urgență, oferită pacienților ce se adresează Rețelei de sănătate Regina Maria. Complicațiile în sarcină pot apărea oricând și pot transforma bucuria maternității într-o luptă pentru viață. Aceste cazuri delicate au nevoie de spitale complet echipate și de echipe multidisciplinare de medici care să acționeze rapid și coordonat, pentru a salva două vieți în același timp – pe cea a mamei și pe cea a copilului”, subliniază Dr. Alina Ambrozie, director executiv al Ponderas Academic Hospital.

Ponderas Academic Hospital este locul unde siguranța, tehnologia și expertiza medicală se unesc pentru a oferi îngrijire completă, indiferent de gradul de complexitate al fiecărui caz,devenind astfel un reper pentru îngrijirea sarcinilor cu risc crescut în România – un loc unde tehnologia, experiența și empatia medicală se unesc pentru a aduce pe lume, în siguranță, cele mai fragile începuturi de viață.

Rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA este un reper al excelenței medicale în România. Prin cele 22 acreditări internaționale obținute până în prezent, REGINA MARIA se impune ca lider în calitatea serviciilor medicale și confirmă angajamentul său permanent față de siguranța actului medical. Cu acoperire națională, REGINA MARIA are grijă de sănătatea a peste 7,4 milioane de pacienți din toate orașele țării, construind o rețea în jurul principiului One Health - sănătatea integrată într-un ecosistem medical complet pentru oameni și comunități.

