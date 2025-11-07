De ce a fost condamnat definitiv Dani Mocanu. Fapta pentru care va ajunge după gratii. „A lovit fratele meu în disperare”

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele lui sunt dați în urmărire națională. Au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

După sentință, cei doi nu au fost găsiți de polițiști. În 2022, frații Mocanu l-au bătut cu ranga, pe un bărbat, într-o benzinărie din Argeş.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În august 2022 Dani Mocanu, împreună cu fratele lui - Nando - și alți indivizi, s-a năpustit cu furie asupra unor bărbați cu care avusesera o dispută de la un loc de parcare. În timp ce Dani Mocanu l-a ținut pe unul dintre rivali, fratele lui l-a lovit cu o bară metalică.

Victima a suferit o fractură de craniu si are traume permanente. Dupa bataie interpretul de manele a plecat cu fratele lui la Napoli, în Italia, iar la intoarcere au fost asteptati de polițiștii.

"A lovit fratele meu în disperare, s-a autoaparat, va plăti dacă se va considera până la final ca se va reține această infracțiune", spunea Dani Mocanu în 2022.

Acum Curtea de Apel Brașov a decis definitiv pedepse cu executare de 4 ani pentru Dani Mocanu si 7 ani pentru fratele lui pentru tentativă de omor. Ei trebuie să platească victimei și daune de 40.000 de euro.

Dar acum după sentință, frații Mocanu sunt de negăsit, așa că au fost dați în urmărire națională.

Ingrid Alexandrescu, avocata victimei: „Lui Daniel Mocanu i s-a aplicat o pedeapsă sub minimul prevăzut de legiuitor și în afara cadrului legal cu o pedeapsă mult prea blândă. În contextul în care victima a rămas și cu handicap permanent. Un tratament pe viață și cu obligația de a face controale periodice din 6 în 6 luni. RMN, întrucât există posibilitatea ca în timp starea de sanatate sa se agraveze”.

Comisar de poliție Marius Rizea, purtător de cuvân IPJ Argeș: „În urma verificărilor personale nu au fost găsite. Polițiștii continuă căutările pentru depistarea acestora și punerea în executare a mandatelor”.

Cântărețul a lansat un videoclip care simula arestarea lui.

Deși Dani Mocanu a încălcat în trecut de mai multe ori legea, a fost mereu anchetat în libertate. În 2017 a condus fără permis și a fost acuzat de proxenetism. În 2019 a instigat la violență împotriva femeiilor. În 2020 a filmat un videoclip alături de un leu chinuit. Iar în 2022 a amenințat cu cuțitul un tânăr într-un club din Târgu Mureș. Tot el a fost surprins pe străzile din Râmnicu Valcea într-un blindat care a lovit mai multe mașini parcate.

