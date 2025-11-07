De ce a fost condamnat definitiv Dani Mocanu. Fapta pentru care va ajunge după gratii. „A lovit fratele meu în disperare”

Stiri Justitie
07-11-2025 | 08:04
×
Codul embed a fost copiat

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele lui sunt dați în urmărire națională. Au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

autor
Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran

După sentință, cei doi nu au fost găsiți de polițiști. În 2022, frații Mocanu l-au bătut cu ranga, pe un bărbat, într-o benzinărie din Argeş.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În august 2022 Dani Mocanu, împreună cu fratele lui - Nando - și alți indivizi, s-a năpustit cu furie asupra unor bărbați cu care avusesera o dispută de la un loc de parcare. În timp ce Dani Mocanu l-a ținut pe unul dintre rivali, fratele lui l-a lovit cu o bară metalică.

Victima a suferit o fractură de craniu si are traume permanente. Dupa bataie interpretul de manele a plecat cu fratele lui la Napoli, în Italia, iar la intoarcere au fost asteptati de polițiștii.

Citește și
dani mocanu
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

"A lovit fratele meu în disperare, s-a autoaparat, va plăti dacă se va considera până la final ca se va reține această infracțiune", spunea Dani Mocanu în 2022.

Acum Curtea de Apel Brașov a decis definitiv pedepse cu executare de 4 ani pentru Dani Mocanu si 7 ani pentru fratele lui pentru tentativă de omor. Ei trebuie să platească victimei și daune de 40.000 de euro.

Dar acum după sentință, frații Mocanu sunt de negăsit, așa că au fost dați în urmărire națională.

Ingrid Alexandrescu, avocata victimei: „Lui Daniel Mocanu i s-a aplicat o pedeapsă sub minimul prevăzut de legiuitor și în afara cadrului legal cu o pedeapsă mult prea blândă. În contextul în care victima a rămas și cu handicap permanent. Un tratament pe viață și cu obligația de a face controale periodice din 6 în 6 luni. RMN, întrucât există posibilitatea ca în timp starea de sanatate sa se agraveze”.

Comisar de poliție Marius Rizea, purtător de cuvân IPJ Argeș: „În urma verificărilor personale nu au fost găsite. Polițiștii continuă căutările pentru depistarea acestora și punerea în executare a mandatelor”.

Cântărețul a lansat un videoclip care simula arestarea lui.

Deși Dani Mocanu a încălcat în trecut de mai multe ori legea, a fost mereu anchetat în libertate. În 2017 a condus fără permis și a fost acuzat de proxenetism. În 2019 a instigat la violență împotriva femeiilor. În 2020 a filmat un videoclip alături de un leu chinuit. Iar în 2022 a amenințat cu cuțitul un tânăr într-un club din Târgu Mureș. Tot el a fost surprins pe străzile din Râmnicu Valcea într-un blindat care a lovit mai multe mașini parcate.

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, dani mocanu,

Dată publicare: 07-11-2025 07:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Dani Mocanu, dat în urmărire națională alături de fratele său după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu, dat în urmărire națională alături de fratele său după condamnarea definitivă pentru tentativă de omor

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele lui sunt dați în urmărire națională după ce au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său, de negăsit după condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor

Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor.

Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare
Stiri Justitie
Dani Mocanu, condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Fratele său, pedeapsă mai mare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele interpretului a primit şapte ani de detenţie.

Recomandări
Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”
Stiri actuale
Mascații au descins în zeci de noi locații. Aproape 1.000 de percheziții în operațiunea-mamut „Jupiter 4”

Operaţoiunea „Jupiter 4” derulată de Parchetul General şi Poliţia Română încă de la începutul săptămânii, continuă în cea de-a cincea zi, cu 88 de percheziţii în mai multe judeţe ale ţării. Aproximativ o mie de descinderi au avut loc în cadrul acţiunii.

LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025
LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28