Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare

Dani Mocanu a fost ridicat de poliție în localitatea Casola di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli, alături de fratele său Mocanu Ionuț Nando.

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la patru, respectiv șapte ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor.

După sentință, cei doi nu au fost găsiți de polițiști. În 2022, frații Mocanu l-au bătut cu ranga, pe un bărbat, într-o benzinărie din Argeş.

În august 2022 Dani Mocanu, împreună cu fratele lui - Nando - și alți indivizi, s-a năpustit cu furie asupra unor bărbați cu care avuseseră o dispută pornind de la un loc de parcare. În timp ce Dani Mocanu l-a ținut pe unul dintre rivali, fratele lui l-a lovit cu o bară metalică.

Victima a suferit o fractură de craniu si are traume permanente. Dupa bătaie, interpretul de manele a plecat cu fratele lui la Napoli, în Italia, iar la intoarcere au fost asteptati de polițiștii.

Comunicatul poliției

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române” se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













