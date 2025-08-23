Apa mării s-a răcit brusc cu 10 grade Celsius. Turiștii au intrat cu precauție în apă: „Un pic cu picioarele”

Stiri Diverse
23-08-2025 | 20:24
×
Codul embed a fost copiat

A plouat și pe litoral, iar apa mării s-a răcit brusc. Are cu 10 grade Celsius mai puțin față de ieri, pentru că a fost furtună și în larg.  

autor
Yvette Mîrza

Sunt peste 100.000 de turiști la mare, spun reprezentanții din industria ospitalității, așa că plajele sunt totuși pline, chiar dacă cei mai mulți intră cu precauție în apă.

La 14 grade Celsius, marea a părut de gheață, mai ales pentru turiștii care s-au bălăcit și ieri, când apa era mult mai caldă. În Mamaia, la prânz, mulți turiști intrau în mare și înaintau puțin câte puțin, ca să se acomodeze cu temperatura.

Turistă: „Un pic cu picioarele... Cam recișoară azi.”

Turist: „Ceva mai rece decât ieri... Cred că e cu vreo 10 grade mai puțin.”

Citește și
preturi litoral
Hotelierii de pe litoral au tăiat din prețuri. Cât costă o noapte de cazare la un hotel de trei stele în Mamaia

În aceste condiții, salvamarii îi roagă pe turiști să fie precauți.

Diferența mare dintre temperatura apei și cea din aer poate cauza probleme.

Mihai Vârțan, salvamar: „Pot să intre în șoc hipotermic. Vremea este încă destul de călduroasă, deci nu ar trebui să intre brusc în apă.”

Fenomenul s-a mai produs în această vară și apare atunci când sunt furtuni în larg.

Gabriela Constantinescu, meteorolog: „S-a răcit datorită fenomenului de upwelling, adică din cauza gradului mare de agitație a mării, care aduce apă cu temperatură mai mică la mal. În sudul litoralului sunt 14-15 grade.”

Sâmbătă la amiază, în aer erau 27 de grade Celsius, iar turiștii au jucat volei pe plajă sau au făcut plimbări lungi pe faleză.

Turistă: „E foarte frumos.”

În această perioadă, în stațiunile de pe litoral gradul de ocupare este de 80%, iar cele mai aglomerate sunt Mamaia și Eforie Nord. Preferate sunt hotelurile de trei și patru stele, cu servicii all inclusive sau cele care oferă locuri de joacă pentru copii.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Peste 70% dintre românii care merg în vacanță acum aleg litoralul. Sunt peste 100.000 de turiști, care cu siguranță vor veni și în perioada următoare, pentru că vremea se anunță a fi foarte bună la sfârșit de august.”

De la întâi septembrie intră în vigoare programul „Litoralul pentru Toți”.

Atunci, tarifele pentru cazare vor scădea chiar și cu 80%.

Festivalul Internațional George Enescu transformă Bucureștiul în Capitala muzicii clasice: „Este o bucurie mare”

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, rece,

Dată publicare: 23-08-2025 20:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
România, inclusă pe harta destinațiilor pentru sporturi extreme. Interesul pentru kitesurfing este tot mai mare
Stiri Diverse
România, inclusă pe harta destinațiilor pentru sporturi extreme. Interesul pentru kitesurfing este tot mai mare

Pe litoral, vântul puternic și marea liniștită au creat condiții prielnice pentru spectacol. Zeci de sportivi și amatori de kitesurfing au ridicat zmeele colorate pe cer și au făcut acrobații amețitoare deasupra apei.

Hotelierii de pe litoral au tăiat din prețuri. Cât costă o noapte de cazare la un hotel de trei stele în Mamaia
Stiri Diverse
Hotelierii de pe litoral au tăiat din prețuri. Cât costă o noapte de cazare la un hotel de trei stele în Mamaia

Vara nu s-a sfârșit încă, dar pe litoral prețurile au început să scadă pentru că vin mai puțini turiști. Tarifele pentru cazare sunt cu peste 20% mai mici, iar, pe plajă șezlongul se poate închiria și cu 20 de lei.

De la coșmarul inundațiilor la bucuria mării: 20 de copii din Broșteni, în vacanță pe litoral
Stiri actuale
De la coșmarul inundațiilor la bucuria mării: 20 de copii din Broșteni, în vacanță pe litoral

20 de copii ale căror familii au fost afectate de inundațiile din Broșteni, acum 3 săptămâni, au avut parte de o surpriză care să-i facă să uite de greutăți.

S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București
Stiri actuale
S-a terminat minivacanța, începe aglomerația. ”Se circulă în coloană” pe drumurile de la munte și litoral spre București

S-a terminat minivacanța de Sfânta Maria, iar mii de români care au fost pe litoral sau la munte se întorc acum spre case. Centrul InfoTrafic a anunțat deja că este aglomerație mare pe drumurile spre București.

 

Naomi Campbell a mixat în Mamaia, de Sfânta Maria. Mii de tineri au dansat și s-au distrat până dimineață
Stiri actuale
Naomi Campbell a mixat în Mamaia, de Sfânta Maria. Mii de tineri au dansat și s-au distrat până dimineață

Vineri noapte, pe litoral, distracția s-a mutat în cluburi, unde mii de tineri au dansat și au fredonat în cor melodiile preferate până după miezul nopții.

Recomandări
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie
Stiri Educatie
Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12