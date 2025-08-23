Apa mării s-a răcit brusc cu 10 grade Celsius. Turiștii au intrat cu precauție în apă: „Un pic cu picioarele”

A plouat și pe litoral, iar apa mării s-a răcit brusc. Are cu 10 grade Celsius mai puțin față de ieri, pentru că a fost furtună și în larg.

Sunt peste 100.000 de turiști la mare, spun reprezentanții din industria ospitalității, așa că plajele sunt totuși pline, chiar dacă cei mai mulți intră cu precauție în apă.

La 14 grade Celsius, marea a părut de gheață, mai ales pentru turiștii care s-au bălăcit și ieri, când apa era mult mai caldă. În Mamaia, la prânz, mulți turiști intrau în mare și înaintau puțin câte puțin, ca să se acomodeze cu temperatura.

Turistă: „Un pic cu picioarele... Cam recișoară azi.”

Turist: „Ceva mai rece decât ieri... Cred că e cu vreo 10 grade mai puțin.”

În aceste condiții, salvamarii îi roagă pe turiști să fie precauți.

Diferența mare dintre temperatura apei și cea din aer poate cauza probleme.

Mihai Vârțan, salvamar: „Pot să intre în șoc hipotermic. Vremea este încă destul de călduroasă, deci nu ar trebui să intre brusc în apă.”

Fenomenul s-a mai produs în această vară și apare atunci când sunt furtuni în larg.

Gabriela Constantinescu, meteorolog: „S-a răcit datorită fenomenului de upwelling, adică din cauza gradului mare de agitație a mării, care aduce apă cu temperatură mai mică la mal. În sudul litoralului sunt 14-15 grade.”

Sâmbătă la amiază, în aer erau 27 de grade Celsius, iar turiștii au jucat volei pe plajă sau au făcut plimbări lungi pe faleză.

Turistă: „E foarte frumos.”

În această perioadă, în stațiunile de pe litoral gradul de ocupare este de 80%, iar cele mai aglomerate sunt Mamaia și Eforie Nord. Preferate sunt hotelurile de trei și patru stele, cu servicii all inclusive sau cele care oferă locuri de joacă pentru copii.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Peste 70% dintre românii care merg în vacanță acum aleg litoralul. Sunt peste 100.000 de turiști, care cu siguranță vor veni și în perioada următoare, pentru că vremea se anunță a fi foarte bună la sfârșit de august.”

De la întâi septembrie intră în vigoare programul „Litoralul pentru Toți”.

Atunci, tarifele pentru cazare vor scădea chiar și cu 80%.

