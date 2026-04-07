Potrivit reprezentanţilor SUUB, selecționerul a fost supus unei examinări CT detaliate, iar echipa medicală care îl îngrijește a analizat în profunzime situația, informând totodată familia asupra evoluției.

„Revenind la informarea publică asupra stării domnului Mircea Lucescu, facem urmatoarele precizări:

- pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe

- medicii care ingrijesc pacientul au analizat in detaliu situatia, informand familia

- la examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar.

- pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB”, a precizat unitatea medicală.

Pe 29 martie, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale.

Problemele de sănătate ale tehnicianului în vârstă de 80 de ani s-au accentuat în ultimele săptămâni, pe fondul unor afecțiuni cardiace deja existente. Totul a început cu episoade de aritmii, care s-au agravat progresiv și au necesitat intervenții medicale repetate. În urma acestor complicații, medicii au decis montarea unui defibrilator cardiac intern, intervenție care inițial a oferit speranțe privind stabilizarea stării sale. Cu toate acestea, situația s-a deteriorat rapid, culminând cu un infarct miocardic acut suferit la finalul săptămânii trecute.

După infarct, starea lui Mircea Lucescu a devenit din ce în ce mai fragilă. Deși inițial s-a aflat sub supraveghere în secția de cardiologie, apariția unor aritmii severe, care nu au mai răspuns la tratament, a impus transferul de urgență la ATI. Medicii au confirmat că aceste tulburări de ritm cardiac au reprezentat un factor critic în agravarea situației, determinând necesitatea monitorizării continue și a susținerii funcțiilor vitale.

Internarea la ATI vine după mai multe episoade medicale serioase în ultimele luni. De altfel, în ultima perioadă, Mircea Lucescu fusese deja spitalizat de mai multe ori, semn că organismul său era afectat de o fragilitate accentuată.