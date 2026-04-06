„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evolutia stării de sănatăte a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curand sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfasoară o intâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, a transmis unitatea medicală.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat sâmbătă noapte. Au apărut aritmii cardiace, adică bătăi neregulate ale inimii. Inițial, medicii de la Spitalul Universitar din Capitală au reușit să controleze situația, dar peste noapte starea s-a înrăutățit.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.