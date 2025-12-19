Spitalul Sf. Maria din Iași a reluat internările după o săptămână. Au fost instalate stații suplimentare de clorinare a apei

19-12-2025 | 17:41
După o săptămână de blocaj, Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași a reluat vineri internările.

Iulia Ciuhu

Ultimele rezultate ale probelor de apă din rețea, recoltate de Direcția de Sănătate Publică, arată că nu există niciun pericol și apa poate fi folosită normal.

Totuși, pentru siguranța micilor pacienți, spitalul a instalat stații suplimentare de clorinare a apei. Încă nu se știe cum bacteria depistată inițial, bacilul pioceanic, a ajuns în conductele de apă de la terapie intensivă și de la oncologie.

Vă reamintim că, în ultima săptămână, internările în cel mai mare spital pediatric din Moldova au fost oprite, iar pacienții direcționați către alte unități medicale. Iar cei din spital au folosit apă îmbuteliată din rezervele de stat.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

