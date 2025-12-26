Spiritul Crăciunului a invadat internetul. De la gafe în familie filmate pe ascuns la animale care dau viață sărbătorilor

26-12-2025 | 19:39
Spiritul sărbătorilor s-a simțit din plin pe rețelele de socializare, unde creativitatea nu are limite, dar nici filtre!

Adriana Stere

De la gafele monumentale în familie, filmate pe ascuns, la animale care animă Crăciunul, internetul este în aceste zile cea mai mare scenă a umorului festiv.

Începem cu bradul. Înalt, gras, îndesat și cu creștetul strivit de tavan. A adus accidental prima porție sănătoasă de râs pentru fiecare familie care a pus masa pe hol, fiindcă sufrageria este ”camera pomului”.

Moș Crăciun versus Grinch

Crăciunul a fost o luptă continuă între bine și rău… Într-o tabără, Moș Crăciun, contestat din răsputeri de unii locatari. Un bunic blând, multiplicat în mai multe exemplare sau… mult prea prietenos cu străinii.

În colțul opus, Grinch. Fericit că s-a strecurat în case îndată ce Moșul lăsase cadourile. A pus totul în sac, i-a îngrozit pe copii, a rupt bradul și a strivit globurile. A fost un Crăciun fericit… mai ales pentru Grinch. Ceea ce observă din plin și șoferul unui utilaj de deszăpezire.

Trecem la animale. De pădure… și, desigur, de casă. Istorica supărare a pisicilor pe brazi a produs și în acest an efecte dramatice. Ajungem și la cel mai bun prieten al omului, care a făcut ce știe mai bine – farse.

Inteligența artificială salvează sărbătorile

Când realitatea n-a fost la înălțimea așteptărilor, inteligența artificială a salvat situația. Cu reni calmi și pofticioși și bebeluși cooperanți.

Corespondent Știrile PRO TV: „De notat că sărbătorile sunt rareori așa distractive și pline de energie. Câți prieteni aveți, să danseze în jurul pomului, să fie pe fază când jucăriile aterizează în foc sau să-și lase copiii pradă monstrului verde, ca să vadă ce se întâmplă dacă nu ascultă? Pentru majoritatea, odihna și lipsa programului fix sunt cel mai așteptat dar al sărbătorilor.”

26-12-2025 19:20

