De Crăciun, locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză: președintele Nicușor Dan

26-12-2025 | 19:35
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză. Președintele Nicușor Dan, s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit.

Constantin Toma

Șeful statului a fost primit la muzeul din sat cu pâine și sare, iar gazdele i-au cântat o colindă.

Nicușor Dan este născut în Făgăraș, iar copilăria și-a petrecut-o la bunici, în satul Ileni, aflat la doar câțiva kilometri distanță.

Momentul în care un BMW „zboară” peste un gard și se izbește de zidul unei case, în Satu Mare. „Te crezi regele şoselelor”

Dată publicare: 26-12-2025 18:44

