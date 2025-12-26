De Crăciun, locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză: președintele Nicușor Dan
Locuitorii din Ileni, județul Brașov, s-au trezit cu un oaspete surpriză. Președintele Nicușor Dan, s-a întors de Crăciun în locul în care a copilărit.
Șeful statului a fost primit la muzeul din sat cu pâine și sare, iar gazdele i-au cântat o colindă.
Nicușor Dan este născut în Făgăraș, iar copilăria și-a petrecut-o la bunici, în satul Ileni, aflat la doar câțiva kilometri distanță.
26-12-2025 18:44