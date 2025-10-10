Soțul femeii decedate după naștere la o clinică privată din Constanța acuză întârzierea transferului la spitalul de stat

Stiri actuale
10-10-2025 | 17:36
×
Codul embed a fost copiat

Apar detalii noi în cazul femeii care a murit la câteva ore după ce a adus pe lume un băiețel la o maternitate privată din Constanța. Soțul victimei susține că transferul către spitalul de stat ar fi fost întârziat de medici.

autor
Ilknur Pintilie

Vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus trimiterea corpului de control la maternitatea din Constanța. Ancheta vizează modul în care au fost respectate procedurile medicale și dacă spitalul a avut resursele necesare pentru a gestiona situația de urgență.

Între timp, soțul femeii de 29 de ani reclamă o întârziere de patru ore în transferul de la clinica privată la spitalul de stat, fapt care i-ar fi pus viața în pericol tinerei.

Starea ei de sănătate s-a agravat după naștere, când femeia a suferit o hemoragie masivă.

Tot vineri, medicii legiști au terminat autopsia, au prelevat probe și s-au făcut expertize complexe, iar rezultatele putea fi finalizate în cel puțin trei luni. 

Citește și
mama cu bebelus
O mamă a doborât recordul spitalului după ce a născut un băiețel de aproape șase kilograme, în Statele Unite. VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: constanta, nastere, deces,

Dată publicare: 10-10-2025 17:35

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel sănătos
Stiri actuale
Noi detalii din cazul tinerei moarte după ce a născut la o clinică privată din Constanța. A adus pe lume un băiețel sănătos

Poliția din Constanța investighează moartea unei femei, de 29 de ani, care a decedat la scurt timp după ce a născut un băiețel. Tânăra a ales o maternitate privată, convinsă de recenziile din mediul online.

O mamă a doborât recordul spitalului după ce a născut un băiețel de aproape șase kilograme, în Statele Unite. VIDEO
Stiri Diverse
O mamă a doborât recordul spitalului după ce a născut un băiețel de aproape șase kilograme, în Statele Unite. VIDEO

O mamă din Statele Unite a devenit virală pe rețelele sociale după ce a născut un băiețel de aproape șase kilograme, stârnind valuri de comentarii și glume din partea internauților.

Matt Damon a împlinit 55 de ani. O carieră dedicată filmului și performanței la Hollywood. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Matt Damon a împlinit 55 de ani. O carieră dedicată filmului și performanței la Hollywood. GALERIE FOTO

Actorul, producătorul și scenaristul american Matt Damon s-a născut la 8 octombrie 1970, în Cambridge, Massachusetts.

O tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliția a deschis dosar penal
Stiri actuale
O tânără de 29 de ani a murit după ce a născut la o clinică privată din Constanța. Poliția a deschis dosar penal

O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața, miercuri, în urma unor complicații survenite după nașterea la o clinică privată din Constanța.

Bruno Mars împlineşte 40 de ani. Detalii neștiute despre viața artistului. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Bruno Mars împlineşte 40 de ani. Detalii neștiute despre viața artistului. GALERIE FOTO

Artistul american Bruno Mars, pe numele adevărat Peter Gene Hernandez, s-a născut la 8 octombrie 1985, în Honolulu, statul Hawaii. Este solist vocal, compozitor, producător, instrumentist şi dansator.

Recomandări
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan: JalonuI PNRR privind pensiile magistraților, considerat îndeplinit de Comisia Europeană
Stiri Politice
CSM îl contrazice pe Ilie Bolojan: JalonuI PNRR privind pensiile magistraților, considerat îndeplinit de Comisia Europeană

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îl contrazice, vineri, pe premierul Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor şi îndeplinirea jaloanelor din PNRR, întrucât Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul 215, din octombrie 2024. 

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28