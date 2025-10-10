Soțul femeii decedate după naștere la o clinică privată din Constanța acuză întârzierea transferului la spitalul de stat

Apar detalii noi în cazul femeii care a murit la câteva ore după ce a adus pe lume un băiețel la o maternitate privată din Constanța. Soțul victimei susține că transferul către spitalul de stat ar fi fost întârziat de medici.

Vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dispus trimiterea corpului de control la maternitatea din Constanța. Ancheta vizează modul în care au fost respectate procedurile medicale și dacă spitalul a avut resursele necesare pentru a gestiona situația de urgență.

Între timp, soțul femeii de 29 de ani reclamă o întârziere de patru ore în transferul de la clinica privată la spitalul de stat, fapt care i-ar fi pus viața în pericol tinerei.

Starea ei de sănătate s-a agravat după naștere, când femeia a suferit o hemoragie masivă.

Tot vineri, medicii legiști au terminat autopsia, au prelevat probe și s-au făcut expertize complexe, iar rezultatele putea fi finalizate în cel puțin trei luni.

