O mamă a doborât recordul spitalului după ce a născut un băiețel de aproape șase kilograme, în Statele Unite. VIDEO

09-10-2025 | 16:40
mama cu bebelus
Shutterstock

O mamă din Statele Unite a devenit virală pe rețelele sociale după ce a născut un băiețel de aproape șase kilograme, stârnind valuri de comentarii și glume din partea internauților.

autor
Ioana Andreescu

Povestea ei a adunat milioane de vizualizări și a ajuns chiar și în presa americană, potrivit News.com.au.

Shelby Martin, din Statele Unite, a povestit că fiul ei, Cassian, a doborât recordurile spitalului în care a născut. Pe rețelele de socializare, mama a distribuit o postare cu o fotografie în care apare însărcinată și una cu fiul ei imediat după naștere.

În prima imagine, Shelby pozează în halatul de spital, dezvăluind cât de uriașă era burtica sa, relatează The Sun.

Ea a scris: „Când oamenii vorbesc despre a avea un bebeluș mare, de parcă eu n-aș ști ce înseamnă. Dar credeți-mă... știu foarte bine.”

@shlbmrtn Replying to @pola.ar oh ok #fyp #bigbaby ♬ original sound - s

Următoarea imagine îl arăta pe fiul ei, Cassian, imediat după naștere — iar oamenii au rămas șocați.

Cassian s-a născut cântărind 5,8 kilograme. Chiar și personalul spitalului a fost uimit de dimensiunea sa, spunând că este cel mai mare bebeluș născut acolo în ultimii trei ani. Vestea nașterii sale a ajuns chiar și pe canalul american de televiziune WSMV.

Ca un bonus, micuțul Cassian s-a născut chiar de ziua mamei sale, lucru pe care Shelby l-a descris drept „cel mai frumos cadou”.

Videoclipul a devenit viral

Videoclipul a devenit rapid viral, strângând peste 35 de milioane de vizualizări pe contul ei de TikTok.

Dimensiunea bebelușului i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, iar peste 50.000 de oameni au comentat pentru a-și împărtăși reacțiile. Mulți erau curioși cum a decurs nașterea, în timp ce alții au făcut glume spunând că bebelușul arată ca un bărbat adult.

@shlbmrtn Replying to @Nicoleee | SAHM | Homestead #bigbaby #fyp ♬ original sound - s

„El v-a condus acasă după aceea? Felicitări, dar ești OK?”, a scris un internaut. Un altul a glumit: „Te rog, spune-mi că ai făcut cezariană”, iar altcineva a întrebat uimit: „Cum au reușit să-l scoată?”. Printre reacții s-a numărat și un comentariu ironic: „Absolut îngrozitor, mulțumesc.” Acestea sunt doar câteva dintre miile de mesaje lăsate de utilizatori la postarea mamei.

Protest la un penitenciar din Craiova, față de închiderea centrului. Manifestează polițiști și din alte județe

Sursa: News.com.au.

Dată publicare: 09-10-2025 16:40

