Matt Damon a împlinit 55 de ani. O carieră dedicată filmului și performanței la Hollywood. GALERIE FOTO

08-10-2025 | 20:50
Matt Damon
Actorul, producătorul și scenaristul american Matt Damon s-a născut la 8 octombrie 1970, în Cambridge, Massachusetts.

Ioana Andreescu

A urmat cursurile Cambdridge Rindge and Latin School și a urcat în dese rânduri, în anii de studiu, cu interpretări diferite, pe scena de teatru.

În cadrul Universității Harvard, a urmat cursuri de engleză, dar a și acceptat să interpreteze diferite roluri, în proiecte precum ''Rising Son'' (1990) și ''School Ties'' (1992).

''Geronimo: An American Legend'' (1993) a fost pelicula care l-a determinat să renunțe la cursuri și să se dedice exclusiv carierei de actor, conform www.imdb.com.

Debutul la Hollywood

Debutul la Hollywood a fost consemnat de rolul din comedia romantică ''Mystic Pizza'' (1988). A urmat rolul din ''School Ties'' (1992) și din ''Courage Under Fire'' (1996).

Ben Affleck și Matt Damon, pe covorul roșu la Veneția. Cei doi au avut premiera filmului "Ultimul Duel"

Rolul care l-a impus, la Hollywood, a fost ''Good Will Hunting'' (1997), al cărui scenariu l-a scris, inițial, pentru cursurile de engleză de la Universitatea Harvard. Pelicula a obținut nouă nominalizări la Oscar, iar Matt Damon a obținut, alături de Ben Affleck, Oscarul pentru cel mai bun scenariu.

În 1998, a interpretat rolul principal în pelicula ''Saving Private Ryan'' (1998), regizată de Steven Spielberg. În același an, a jucat în ''Rounders'' (1998), alături de Edward Norton și John Malkovich.

În comedia ''Dogma'' (1999) a refăcut colaborarea cu bunul său prieten Ben Affleck și l-a avut alături și pe celebrul comedian Chris Rock.

Rolul din pelicula ''The Talented Mr. Ripley'' (1999) a fost bine primit pentru interpretare.

În 2000, și-a împrumutat vocea pentru unul dintre personajele filmului de animație ''Titan A.E.''.

A continuat să joace roluri foarte variate, în pelicule precum ''All the Pretty Horses'' (2000), ''The Legend of Bagger Vance'' (2000).

A semnat, în 2003, contractul pentru pelicula ''The Informant!'' (2009), în regia lui Steven Soderbergh, și pentru ''Stuck on You'' (2003), în regia fraților Farrelly. A jucat în producția ''Gerry'' (2002), al cărei scenariu l-a scris alături de Gus Van Sant și Casey Affleck.

Personajul Jason Bourne din seria omonimă dedicată i-a consolidat notorietatea pe marele ecran și în box-office-ul nord-american - ''The Bourne Identity'' (2002), ''The Bourne Supremacy'' (2004) și ''The Bourne Ultimatum'' (2007).

Printre alte roluri ale sale se numără cele din pelicule precum: ''The Brothers Grimm'' (2005), având ca regizor pe Terry Gilliam, ''Syriana'' (2005), în regia lui George Clooney, ''The Departed'' (2006), regizată de marele Martin Scorsese și ''The Good Shepherd'' (2006), regia fiind semnată de cunoscutul Robert De Niro, ''Bending the Arc'' (2017), ''Unsane'' (2018), ''Stillwater'' (2021), ''The Last Duel'' (2021), ''Thor: Love and Thunder'' (2022), ''Oppenheimer'' (2023), ''Drive-Away Dolls'' (2024), ''The Instigators'' (2024), potrivit www.imdb.com.

A fost unul dintre producătorii ''Manchester by the Sea'' (2016), peliculă recompensată cu două premii Oscar, pentru cel mai bun actor principal și pentru cel mai bun scenariu adaptat, potrivit www.imdb.com.

În calitate de scenarist, a mai semnat scenariul pentru: ''Good Will Hunting'' (1997), ''Gerry'' (2002), ''Promised Land'' (2012) ''The Last Duel'' (2021).

A semnat producția pentru mai multe episoade ale seriilor televizate ''Project Greenlight'' (2001-2015), ''The Runner'' (2016), ''Incorporated'' (2016-2017) și ''Green Beret's Guide to Surviving the Apocalypse'' (2017), ''Kiss The Future'' (2023), ''Air'' (2023), ''For People in Trouble'' (2023), ''Small Things Like These'' (2024), ''The Instigators'' (2024), ''Unstoppable'' (2024), ''Kiss of the Spider Woman'' (2025), ''The Accountant 2'' (2025), indică www.imdb.com.

Este un susținător împătimit al echipei de baseball Boston Red Sox. Apare, alături de prietenul său actorul Ben Affleck, în recentul documentar ''Believers: Boston Red Sox'', realizat de rețeaua americană ESPN și dedicat istoriei echipei favorite de baseball, conform https://heavy.com și https://fromthefourthrow.com.

De-a lungul carierei sale profesionale, Matt Damon a obținut un Oscar, alte 40 de premii din industria filmului și a fost nominalizat la încă 158 de distincții de specialitate, potrivit www.imdb.com. AGERPRES/(Documentare - Liviu Tatu, editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Alexandru Cojocaru)

08-10-2025 20:50

