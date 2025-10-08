Bruno Mars împlineşte 40 de ani. Detalii neștiute despre viața artistului. GALERIE FOTO

08-10-2025
Bruno Mars
Artistul american Bruno Mars, pe numele adevărat Peter Gene Hernandez, s-a născut la 8 octombrie 1985, în Honolulu, statul Hawaii. Este solist vocal, compozitor, producător, instrumentist şi dansator.

Este faimos pentru uşurinţa cu care abordează o gamă largă de stiluri muzicale, precum pop, R&B, funk, reggae, hip hop şi rock. Îl acompaniază trupa Hooligans, potrivit brunomars.com.

Şi-a început cariera muzicală în 2003, atunci când s-a stabilit în Los Angeles. În 2009, a semnat cu casa de discuri Atlantic Records. În acelaşi an, a devenit co-fondator al echipei de producţie The Smeezingtons.

Hituri de succes din 2010

A colaborat, în 2010, atât cu rapperul B.o.B la realizarea hitului "Nothin' on You", cât şi cu Travie McCoy la înregistrarea piesei "Billionaire", ce avea să devină, la rândul ei, una de succes.

Tot în 2010, Bruno Mars a lansat albumul său de debut, "Doo-Wops & Hooligans". Trei din cele zece melodii au urcat vertiginos în topurile din întreaga lume: "Just the Way You Are", "Grenade" şi "The Lazy Song". Pentru prima, a obţinut Premiul Grammy la categoria Cea mai bună interpretare vocală pop masculină.

Doi ani mai târziu, a publicat albumul "Unorthodox Jukebox", ce avea să atingă primul loc în topul Billboard 200. Două compoziţii, "Locked Out of Heaven" şi "When I Was Your Man", au ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100. Pentru această realizare discografică, Mars a primit Premiul Grammy pentru Albumul cu cea mai bună voce pop.

Bruno Mars a colaborat, în 2014, cu DJ-ul Mark Ronson pentru melodia "Uptown Funk".

În 2016, echipa de producţie The Smeezingtons a fost înlocuită cu cea intitulată Shampoo Press & Curl, ce avea să-l asiste la înregistrarea albumului de studio cu numărul trei. Acesta a fost "24k Magic", fiind axat pe stilul R&B. Lansat tot în 2016, "24k Magic" a obţinut şapte Premii Grammy, inclusiv la categorii precum Albumul anului sau Cântecul anului. Printre cele mai apreciate piese extrase pe single au fost: "That's What I Like", "Finesse" şi cea care dă titlul albumului.

În 2021, a lansat împreună cu rapperul american Anderson .Paak proiectul Silk Sonic. A rezultat albumul "An Evening with Silk Sonic", lansat în noiembrie de Aftermath Entertainment şi Atlantic Records. Colecţia de piese include sonorităţi R&B, soul, funk, hip-hop şi pop, duetul inspirându-se din muzica anilor '70. Albumul a debutat pe locul secund în topul Billboard 200 şi pe primul loc în topul dedicat muzicii R&B/Hip-hop.

Premii Grammy și colaborări recente

Marele hit semnat de Silk Sonic a fost cântecul "Leave the Door Open", care a obţinut, în 2022, patru Premii Grammy: Înregistrarea anului, Cântecul anului, Cea mai bună interpretare R&B şi Cel mai bun cântec R&B, arată grammy.com.

În august 2024, a lansat, alături de Lady Gaga, piesa "Die with a Smile". Aceasta a urcat pe primul loc în topul Billboard Global, obţinând performanţe asemănătoare în Canada, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Elveţia şi SUA. La ceremonia de decernare a Premiilor Grammy din 2025, cântecul le-a adus celor doi Premiul pentru Cea mai bună interpretare pop realizată de un Duo sau un Grup, precum şi o nominalizare la Cântecul anului.

O lună mai târziu, Bruno Mars a lansat piesa "APT", interpretată împreună cu vedeta K-Pop Roseanne Park. Refrenul simplu şi repetitiv "Apateu", care înseamnă "apartament" în coreeană, şi ritmul electro-pop al piesei s-au bucurat de un succes mondial imediat, declanşând un val de coregrafii pe reţelele sociale, melodia fiind una dintre cele mai populare pe TikTok săptămâni la rând. Piesa a atins, la rândul ei, primul loc în Billboard Global şi a obţinut Premiul VMA la ediţia din 2025 a Premiilor MTV Video Music.

Premii și recorduri impresionante

Pentru activitatea sa muzicală Bruno Mars a fost răsplătit, în total, cu 16 Premii Grammy, 14 Premii American Music, 4 Premii Brit, 14 Premii Soul Train Music.

A fost inclus, în 2011, în topul celor mai influenţi o sută de oameni din lume, realizat de publicaţia Time, potrivit time.com.

Deţine opt recorduri omologate de Guinness World Records. De exemplu, în 2024 a devenit artistul cu cel mai mare număr de ascultători lunari de pe platforma Spotify, notează guinnessworldrecords.com. 

Sursa: Agerpres

Un bar brazilian a devenit o atracţie turistică după o vizită surpriză a cântăreţului Bruno Mars
Un bar brazilian a devenit o atracţie turistică după o vizită surpriză a cântăreţului Bruno Mars

În Brazilia, unde oamenii îi spun cu afecţiune "Bruninho", cântăreţul american Bruno Mars, un star al industriei muzicale, a contribuit la transformarea unui mic bar fără pretenţii într-o adevărată atracţie turistică.

Raluka și Ana Baniciu, surprinse de atacul Hamas în Israel. „Am văzut efectiv rachetele care se plimbau pe cer”
Raluka și Ana Baniciu, surprinse de atacul Hamas în Israel. „Am văzut efectiv rachetele care se plimbau pe cer”

Raluka și Ana Baniciu se aflau în Tel Aviv, Israel, atunci când au început bombardamentele. Artistele urmau să participe la un concert Bruno Mars care, ulterior, a fost anulat.

Bruno Mars, surprins de atacurile cu rachete din Israel. Artistul a reușit să părăsească țara
Bruno Mars, surprins de atacurile cu rachete din Israel. Artistul a reușit să părăsească țara

Starul pop Bruno Mars părăseşte Israelul după ce şi-a anulat un concert şi a petrecut câteva ore la Tel Aviv, în timp ce gruparea teroristă Hamas a tras rachete asupra sudului şi centrului Israelului.

 

 

Gala BET Awards 2021. Cardi B, Chris Brown, Bruno Mars şi Queen Latifah au fost premiați
Gala BET Awards 2021. Cardi B, Chris Brown, Bruno Mars şi Queen Latifah au fost premiați

Industria showbizz-ului american şi-a ales premianţii de anul acesta. Cardi B, Chris Brown, Bruno Mars şi Queen Latifah au fost o parte dintre vedetele încoronate la gala BET Awards.

Bruno Mars cere să fie lăsat să cânte la Gala Premiilor Grammy alături de noua sa trupă
Bruno Mars cere să fie lăsat să cânte la Gala Premiilor Grammy alături de noua sa trupă

Cântăreţul Bruno Mars s-a pus într-o situație oarecum jenantă, după ce i-a rugat pe organizatorii premiilor Grammy să-l lase sa cante la ceremonie.

CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată
CCR dezbate legile din pachetul II de măsuri asumat de Guvern. Decizia în cazul pensiilor magistraților ar putea fi amânată

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT cu privire la trei legi din pachetul II de măsuri impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci
Cod roşu de ploi în Constanţa. O persoană a aşteptat pe capota unei mașini ca să fie salvată. Au fost ridicate baraje cu saci

Ciclonul se intensifică peste Marea Neagră. Marți noapte ploaia a făcut probleme în județul Constanța.

