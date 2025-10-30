Soția lui Buzz Aldrin, Anca Faur, a murit la vârsta de 66 de ani. Mesajul transmis de fostul astronaut

30-10-2025 | 11:21
Buzz Aldrin
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani, la doar doi ani după ce cuplul s-a căsătorit.

autor
Ioana Andreescu

Fostul astronaut și familiile celor doi au anunțat vestea devastatoare printr-o declarație publicată pe Facebook, miercuri. Ei au precizat că Anca Faur a murit „în liniște” marți, 28 octombrie, potrivit New York Post.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, avându-i alături pe soțul său și pe fiul său, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook citată.

Aldrin și-a amintit de soția sa într-un scurt mesaj de adio:

„Sunt atât de norocos că am găsit și am putut să mă căsătoresc cu dragostea vieții mele”, a spus legendarul astronaut NASA, în vârstă de 95 de ani. „A adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm.”

Familia Aldrin nu a făcut, deocamdată, alte declarații publice.

Cine a fost Anca Faur

Fostul astronaut Buzz Aldrin s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Anca Faur, chiar în ziua în care a împlinit 93 de ani. Anca Faur s-a născut la Deva, în România, și era cu 30 de ani mai tânără decât el. Cei doi au avut o relație de mai mulți ani înainte de a se căsători.

Aldrin și Anca Faur s-au căsătorit într-o mică ceremonie privată, la Los Angeles.

„La cea de-a 93-a aniversare și în ziua în care voi fi onorat de Living Legends of Aviation, sunt încântat să anunț că eu și dragostea mea de multă vreme, dr. Anca Faur, ne-am căsătorit. Am fost uniți în sfânta căsătorie într-o mică ceremonie privată, în Los Angeles, și suntem la fel de entuziasmați ca niște adolescenți”, a scris Aldrin pe Twitter la momentul respectiv.

Înainte de căsătoria sa cu Faur, Aldrin a mai fost însurat de trei ori. El are trei copii – James, Janice și Andrew – din prima căsătorie cu Joan Archer, potrivit News.ro.

Sursa: New York Post

