Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj

16-09-2025 | 18:36
Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Avangarde.

Claudia Alionescu

Aproape jumătate (47%) dintre respondenţi sunt de părere că, în contextul geopolitic şi militar actual, este posibil ca Federaţia Rusă să atace România, în timp ce 43% nu împărtăşesc această opinie.

Mai mult de o treime (37%) dintre subiecţii sondajului spun că România nu ar trebui să se implice deloc în ceea ce priveşte agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi că susţinerea ar trebui să aibă doar, eventual, un caracter umanitar.

O treime (33%) sunt de părere că ţara noastră ar trebui să se implice mai mult, iar 26% susţin că este suficient atât cât România face deja.

Totodată, 51% dintre respondenţi se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan pe capitolul de politică externă, în primele luni de mandat. 43% spun că sunt mulţumiţi, iar 6% declară că nu pot aprecia.

Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența țării - Sondaj INSCOP

În ceea ce priveşte activitatea Ministerului Afacerilor Externe, 51% se declară nemulţumiţi, 38% mulţumiţi, iar 11% nu pot aprecia.

Aproape jumătate (47%) dintre români consideră că la un moment dat Republica Moldova ar trebui să se unească cu România, în timp ce 46% au o părere contrară.

Dintre liderii politici externi, Maia Sandu şi Donald Trump beneficiază de cel mai mare nivel de încredere (44%), fiind urmaţi de Emmanuel Macron (40%), Ursula von der Leyen (39%), Volodimir Zelensky (37%), Keir Starmer (36%), Xi Jinping (33%), Viktor Orban (29%) şi Vladimir Putin (18%).

De asemenea, 13% dintre subiecţi sunt de părere că Republica Moldova este ţara cea mai bună prietenă a României. Au fost nominalizate de asemenea:

-Franţa (11%),

-SUA şi Germania (5%),

-Italia (4%),

-Bulgaria şi Serbia (3%),

-Spania şi China (2%),

-Rusia (1%).

În topul încrederii privind internaţionale se află NATO (74%), urmată de UE (62%), ONU (61%), Comisia Europeană şi Parlamentul European (57%), BRICS (27%).

Peste o treime (38%) dintre respondenţi consideră că Israelul are dreptate în conflictul cu Palestina. 11% sunt de părere că Palestina are dreptate, în timp ce 41% sunt de părere că niciuna dintre acestea nu are dreptate în conflict.

Studiul a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, pe 1.000 de subiecţi, prin metoda CAT, iar eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Sursa: Agerpres

