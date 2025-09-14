Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj

14-09-2025 | 14:31
germani
Shutterstock

Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spaţiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică şi citat de dpa.

 

autor
Cristian Anton

Conform sondajului realizat de institutul Insa pentru ziarul Bild, 62% dintre cei 1.002 respondenţi au declarat că se tem de un atac asupra unor ţări NATO, cum ar fi Polonia sau Lituania, în timp ce 28% nu se tem, iar 10% nu sunt siguri.

Îngrijorarea vine după ce un atac rus asupra Ucrainei la începutul acestei săptămâni a făcut ca o serie de drone să pătrundă în spaţiul aerian polonez - şi, prin urmare, al NATO. Forţele aeriene poloneze, sprijinite de alte forţe din NATO, au doborât pentru prima dată mai multe drone.

Cercurile militare consideră că este puţin probabil ca intrarea dronelor să fi fost accidentală. Rămâne neclar dacă dronele au fost programate să atace ţinte pe teritoriul NATO sau au fost concepute doar ca o provocare sau un test al apărării aeriene a NATO, comentează dpa.

Majoritatea germanilor susțin sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei

Sondajul a constatat, de asemenea, că majoritatea germanilor susţin măsuri economice mai dure împotriva Rusiei. Aproximativ 49% au spus că toate livrările de gaze şi petrol din Rusia către Uniunea Europeană ar trebui oprite imediat, în timp ce 33% au fost în favoarea continuării livrărilor, 11% au fost nesiguri, iar 7% au spus că nu contează.

În plus, 51% dintre respondenţi au declarat că activele ruse îngheţate în UE ar trebui folosite pentru a sprijini Ucraina, în timp ce 29% s-au opus, iar 20% au fost nesiguri sau nu au avut nicio opinie.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, NATO, atac, germania, sondaj, temeri,

Dată publicare: 14-09-2025 14:31

