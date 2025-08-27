Ce cred românii despre mișcarea legionară și mareșalul Antonescu. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Aproape 60% dintre români consideră că mișcarea legionară a fost o organizație criminală. În același timp, aproape 30% consideră că mareșalul Antonescu a fost un erou, asta în timp ce 30% îl consideră criminal de război.

Un studiu recent, realizat de Avangard arată care este părerea românilor despre mișcarea legionară și despre mareșalul Ion Antonescu. Astfel datele indică faptul că 59% consideră că mișcarea legionară a fost o organizație criminală. În același timp, 17% nu sunt de acord cu primii, iar 24% au ales să nu răspundă.

Datele adunate de institutul de sondare a opiniei publice indică faptul că 61% dintre femei sunt de acord că mișcarea legionară a fost o organizație legionară, asta în timp ce doar 58% dintre bărbați împărtășesc aceiași opinie.

În cazul celor care consideră că legionarii nu au fost membrii unei organizații criminale datele indică faptul că opinia este împărtășită de 20% dintre bărbați și doar 13% dintre femei.

Respondenții la acest sondaj au fost întrebați dacă sunt de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”?, atribuită lui Corneliu Zelea Codreanu. Jumătate dintre aceștia au răspuns că da, asta în timp ce 38% au spus că nu sunt de acord și restul de 12% au ales să nu răspundă. Trebuie precizat că sociologii au subliniat că nu au stabilit dacă cei care au răspuns la întrebările lor au asociat citatul cu mișcarea legionară.

În cazul mareșalului Ion Antonescu, percepțiile românilor sunt mult mai împărțite. Astfel, 29% consideră că el a fost un erou, 35% criminal de război, asta în timp ce 36% au refuzat să răspundă la întrebare.

Datele analizate de sociologi indică faptul că proporția femeilor și bărbaților care consideră că Antonescu a fost un erou este relativ egală, 28%, respectiv 29%. În același timp, 38% dintre femei consideră că mareșalul a fost un criminal de război, asta în timp ce doar 34% consideră că el s-a făcut vinovat de crime împotriva umanității.

Cercetarea Avangarde s-a desfășurat prin metoda CATI (telefonic), între 19 și 24 august 2025, pe un eșantion de 1100 subiecti, are un nivel de de încredere de 95% și o marjă de eroare de +/-3%

Legea care pedepsește manifestările legionare, trimisă la CCR și retrimisă în Parlament de Nicușor Dan

Parlamentul a adoptat recent Legea Vexler, un act normativ care, printre altele, interzice manifestările legionare sau asociate acestei mișcări. Una dintre principalele decizii din primele luni ale mandatului lui Nicușor Dan, președintele a decis să retrimită legea la CCR.

CCR a decis să respingă sesizarea președintelui. Cu toate acestea, la finalul lunii iulie, Nicușor Dan a declarat că nu renunță la decizia sa privind Legea antisemitismului și că o retrimite în Parlament pentru a fi reanalizată, deoarece șeful statului consideră în continuare că ”este neclară”.

Șeful statului a fost întrebat într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni cum va răspunde la solicitarea formulată de Comitetul Evreiesc American de a-și schimba decizia de a întoarce la Parlament legea anti-extremism.

De altfel, inclusiv Curtea Constituțională, în unanimitate, i-a respins lui Nicușor Dan această sesizare.

Jurnalistul i-a spus președintelui că, în acest fel, șeful statului ar putea să își reconfirme ”angajamentul de decenii al României față de comemorarea Holocaust-ului și lupta împotriva antisemitismului.”

replică, Nicușor Dan a răspuns că este ”evident” că ”România rămâne angajată în combaterea xenofobiei, combaterea antisemitismului”, însă acest lucru nu are legătură - în opinia sa - cu ”neclaritățile” din lege, drept pentru care o trimite din nou în Parlament, pentru a fi modificată.

