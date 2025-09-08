Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența țării - Sondaj INSCOP

08-09-2025 | 12:46
Mai mult de jumătate dintre români (52,4%) consideră că apartenența la Uniunea Europeană nu limitează independența națională, arată un sondaj al INSCOP.

În același timp, 38,1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.

Părerile românilor după decizia de vot

Cei mai sceptici față de impactul integrării europene sunt votanții PSD și AUR, persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și angajații de stat, arată sondajul.

De cealaltă parte, percepția că apartenența la UE nu afectează independența României este mai frecvent întâlnită în rândul votanților PNL și USR, al celor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al persoanelor cu venituri reduse.

„Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP.

Datele au fost culese în perioada 4-10 august 2025, pe un eșantion de 1.107 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

70% dintre români consideră că apartenența la UE a adus beneficii

România rămâne pro-europeană, dar cu o doză de scepticism. Jumătate dintre cetățeni au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană și văd mai multe oportunități de muncă, arată un Eurobarometru din luna martie.

Românii se simt parte din Uniune, dar așteaptă dovezi mai clare că le sunt înțelese prioritățile. 70% cred că România a beneficiat de pe urma apartenenței la UE.

Țara pare mai sceptică decât alte state cu privire la influența viitoare a Uniunii Europene pe scena internațională.

Doar 34% dintre români cred că rolul UE în lume va deveni mai important în anii următori, față de o medie europeană de 44%. Iar 32% dintre români cred că acest rol va fi mai puțin important, dublu față de media europeană de 18%.

De asemenea, un Eurobarometru din luna iulie, arată că 51% dintre români știu de proiectele finanțate de UE în regiunea lor și 92% cred că că acestea au un impact pozitiv asupra regiunii sau orașului lor.

În plus, 64% dintre europeni afirmă că UE ar trebui să investească în toate regiunile sale, în timp ce 32% afirmă că UE ar trebui să investească numai în regiunile mai sărace.

Greșelile pe care le fac oamenii când își tratează traumatismele timpanului. Medicii avertizează că ne putem pierde auzul

