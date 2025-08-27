Sondaj: Majoritatea americanilor sprijină sancționarea partenerilor comerciali ai Rusiei

Stiri externe
27-08-2025 | 16:05
sanctiuni rusia
Shutterstock

Majoritatea americanilor susţin sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei ca mijloc de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relevă un nou sondaj Reuters/Ipsos, publicat miercuri.

autor
Vlad Dobrea

Sondajul, desfăşurat timp de trei zile şi încheiat duminică, arată că 62% dintre respondenţi sprijină sancţionarea partenerilor comerciali ai Rusiei, o strategie pe care preşedintele american Donald Trump a adoptat-o parţial şi a ameninţat că o va extinde pentru a include şi China.

Rusia şi-a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, declanşând cel mai mare conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial. Peste un milion de persoane au fost ucise sau rănite de ambele părţi, inclusiv mii de civili, în mare parte ucraineni, potrivit analiştilor.

În ultimele săptămâni, Trump a purtat o diplomaţie intensă, întâlnindu-se cu preşedintele rus Vladimir Putin în Alaska, dar până acum nu a reuşit să oprească conflictul, un obiectiv pe care promisese că îl va îndepini încă din prima zi a mandatului.

Trump, care ar fi declarat că îşi doreşte să câştige Premiul Nobel pentru Pace, a impus deja sancţiuni secundare, sub forma unui tarif de 25% împotriva Indiei, pentru că aceasta a continuat să cumpere petrol rusesc - principala sursă de finanţare a Kremlinului pentru războiul său împotriva Ucrainei.

Citește și
droguri sua
Captură record în SUA. Droguri confiscate, de 473 de milioane de dolari, puteau ucide întreaga populație a Floridei

Preşedintele american a ameninţat, de asemenea, că va impune taxe vamale ridicate Chinei, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, dar şi asupra Turciei, Emiratelor Arabe Unite şi altor ţări care fac comerţ cu Rusia, pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei în vederea acceptării unei încetări a focului.

Circa 76% dintre republicanii lui Trump chestionaţi în sondajul Reuters/Ipsos au spus că sprijină sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei ca modalitate de a opri războiul, la fel ca şi o majoritate modestă - 58% - dintre democraţi.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat în rândul a 1.022 de americani la nivel naţional şi are o marjă de eroare de trei puncte procentuale pentru toţi respondenţii. Pentru republicani şi democraţi, marja de eroare este de şase puncte procentuale.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, sanctiuni, sondaj, americani,

Dată publicare: 27-08-2025 15:46

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Captură record în SUA. Droguri confiscate, de 473 de milioane de dolari, puteau ucide întreaga populație a Floridei
Stiri externe
Captură record în SUA. Droguri confiscate, de 473 de milioane de dolari, puteau ucide întreaga populație a Floridei

Garda de Coastă a Statelor Unite a descărcat în Port Everglades, în Florida, 34 de tone de narcotice confiscate în ultimele trei luni din Oceanele Atlantic şi Pacific.

Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean
Stiri externe
Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanţiile de securitate pentru Ucraina şi nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunţat miercuri Kremlinul, informează Reuters.

Un Boeing 737 a aterizat de urgență, în urma unei explozii. Resturi au fost recuperate de pe pistă
Stiri externe
Un Boeing 737 a aterizat de urgență, în urma unei explozii. Resturi au fost recuperate de pe pistă

Un Boeing 737 a efectuat o aterizare de urgență în urma unei explozii. Aeronava nu a mai ajuns la Paris și s-a întors la punctul de plecare.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”
Stiri Politice
Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă modalitatea prin care trebuie completate cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59