Șofer STB prins la volan în timp ce juca la „păcănele” pe telefon. Conducerea a declanșat o anchetă. VIDEO

Un conducător auto al Societății de Transport București (STB) a fost filmat în timp ce folosea telefonul mobil în timpul cursei, punând astfel în pericol siguranța călătorilor. Bărbatul juca la „păcănele”.

În urma imaginilor apărute în spațiul public, compania a anunțat declanșarea unei anchete interne.

Într-un comunicat transmis joi, STB SA precizează că a început procedura de cercetare disciplinară în cazul șoferului și reamintește că utilizarea telefonului mobil la volan este strict interzisă de lege.

Comunicatul transmis de STB SA:

Societatea de Transport București STB SA a declanșat procedura de cercetare disciplinară în cazul conducătorului auto surprins utilizând telefonul mobil în timpul conducerii unui vehicul de transport public.

Conform art. 36 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii unui vehicul este interzisă prin lege. De asemenea, potrivit art. 247 din Codul Muncii, astfel de fapte reprezintă abateri disciplinare grave, sancționabile în funcție de gravitate, inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncă.

Regulamentul intern al STB SA interzice utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, iar încălcarea acestor prevederi atrage automat demararea procedurilor disciplinare.

STB SA respectă activitatea miilor de șoferi, vatmani și angajați care își desfășoară activitatea cu profesionalism și responsabilitate, asigurând zi de zi transportul bucureștenilor în condiții de siguranță. Comportamentele care pun în pericol siguranța călătorilor nu sunt tolerate.

STB SA va aplica toate măsurile prevăzute de lege și de regulamentul intern pentru a menține standardele de siguranță și profesionalism impuse de activitatea de transport public.

