Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public

Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început. Marele antrenor, înhumat la cimitirul Bellu cu onoruri militare

Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început la Biserica Elefterie din Capitală şi va dura aproximativ două ore. Marele antrenor va fi înhumat la cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Cristian Matei,  Constantin Toma

Știrea este în curs de actualizare!

Cortegiul funerar a plecat de la Arena Naţională sub escorta poliţiei şi a ajuns la biserica Elefterie, unde se află, printre alţii, Gheorghe Hagi, Mircea Rednic, Dănuţ Lupu sau Ionel Gane, potrivit News.ro.

După slujbă, sicriul înfăşurat în drapelul naţional, va fi dus către Cimitirul Bellu, iar drumul se va desfăşura pe traseul: Piaţa Operei – Splaiul Independenţei – Piaţa Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Şerban Vodă – Piaţa Eroii Revoluţiei – Cimitirul Bellu, unde va avea loc ceremonia de înhumare, începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Trăim o perioadă incredibil de ciudată: Suntem martori simultan la ce e mai bun și ce e mai rău în lume

Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

El şi-a dedicat peste 60 de ani fotbalului, fiind unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi antrenori din lume.

Omagiile au curs necontenit în ultimele trei zile, iar Il Luce va rămâne pentru totdeauna în istoria şi în inimile suporterilor din fotbalul românesc, turc şi mondial. 

Mircea Lucescu, omagiat pe cele mai mari stadioane din Europa. „Lumea fotbalului a pierdut o legendă, o legendă adevărată”

Sursa: News.ro

Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Omagiu pentru Mircea Lucescu în Bucureşti. „De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului”

Legendarul antrenor Mircea Lucescu, care a încetat din viaţă marţi, este omagiat cu imagini care rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Bucureştiului.
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Va fi înhumat cu onoruri militare

Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu legendarului antrenor Mircea Lucescu la Arena Naţională, miercuri şi joi.
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu i-a fost îndeplinită. Ce i-a spus medicului său, de pe patul de spital

Un altar de flori și lumină s-a format la intrarea în Arena Națională și se mărește cu fiecare oră, pe măsură ce mii oamenii își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. 

Vămile care erau pline, anii trecuți, în Săptămâna Mare, acum sunt aproape pustii. Prețul unei călătorii e aproape dublu

Vămile care erau pline, anii trecuți, în Săptămâna Mare, sunt acum aproape pustii. Asta pentru că sunt puțini românii stabiliți în străinătate, care se întorc acasă de Paște anul acesta.

Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început. Marele antrenor, înhumat la cimitirul Bellu cu onoruri militare

Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început la Biserica Elefterie din Capitală şi va dura aproximativ două ore. Marele antrenor va fi înhumat la cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Război în Orientul Mijlociu. Germania este nemulțumită de ”severitatea cu care Israelul poartă un război” în Liban

Acordul dintre Iran și Statele Unite se dovedește extrem de fragil. Teheranul continuă să controloze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și susține că încă sunt anumite „restricții tehnice”, cum ar fi problema minelor.

Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt

Omagiul adus pentru Lucescu la un meci de Liga 2. Suporterii s-au ridicat în picioare