Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început. Marele antrenor, înhumat la cimitirul Bellu cu onoruri militare

Cortegiul funerar a plecat de la Arena Naţională sub escorta poliţiei şi a ajuns la biserica Elefterie, unde se află, printre alţii, Gheorghe Hagi, Mircea Rednic, Dănuţ Lupu sau Ionel Gane, potrivit News.ro.

După slujbă, sicriul înfăşurat în drapelul naţional, va fi dus către Cimitirul Bellu, iar drumul se va desfăşura pe traseul: Piaţa Operei – Splaiul Independenţei – Piaţa Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Şerban Vodă – Piaţa Eroii Revoluţiei – Cimitirul Bellu, unde va avea loc ceremonia de înhumare, începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.