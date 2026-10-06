Conducătorii auto care au fost prinși că trimit mesaje ori stau pe internet s-au ales cu sancțiuni.

Polițiștii din județul Timiș i-au tras pe dreapta pe șoferi pentru a le reaminti pericolul folosirii telefonului la volan fără un sistem de tip „hands-free”.

Reporter: „Cât de des folosiți telefonul în trafic?”

Șoferiță: „Aproape deloc. La semafor, dacă este, da, dar nu în timp ce conduc.”

Reporter: „Cum procedați când vă sună telefonul sau primiți un mesaj în trafic?”

Șofer: „Îi în buzunar.”

Reporter: „Vi se pare periculos să folosiți telefonul în trafic?”

Șofer: „Normal, logic.”

Șofer: „Nu mi se pare OK faptul că ei stau pe telefon și noi încercăm să conducem. În mare parte, încurcă. E foarte periculos.”

Acțiunea are loc în cadrul ROADPOL „Focus on the Road”.

Remus Mezinca, purtător de cuvânt al IPJ Timiș: „Le recomandăm șoferilor să lase telefonul deoparte și să fie conectați în permanență la ceea ce se întâmplă în jur.”

Folosirea telefonului la volan fără un sistem de tip „hands-free” se sancționează cu până la 1.700 de lei și patru puncte de penalizare.