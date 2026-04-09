Joi, pentru că la ora maximă anunţată pentru vizitare, 20:00, încă erau oameni la coadă aşteptând să îi aducă un omagiu la catafalc fostului selecţioner, programul a fost prelungit câteva minute.

Neclintită în faţa catafalcului, familia tehnicianului a primit pe parcursul celor două zile condoleanţele celor care l-au iubit şi apreciat pe Mircea Lucescu.

Miercuri, între orele 17:00 şi 21:00 şi joi, începând de la ora 10:00 i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu iubitori ai fotbalului, oficiali, echipe, galerii şi personalităţi, inclusiv miliardarul Rinat Ahmetov. Au fost momente extrem de emoţionante, care au arătat cât de iubit a fost Mircea Lucescu. La Arena Naţională s-a făcut un altar plin cu flori şi lumănări.

Vineri vor avea loc slujba de înmormântare şi înhumarea.

Ultima zi a ceremoniilor va fi marcată de discreţie şi solemnitate, cu evenimente desfăşurate în două locaţii.

Biserica Sfântul Elefterie: Cortegiul funerar se va deplasa către lăcaşul de cult, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea la biserică este strict limitată la familie şi invitaţii apropiaţi.

Cimitirul Bellu: Ultima etapă a ceremoniei va avea loc începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor. Ora 13:10: Înhumarea propriu-zisă. Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.