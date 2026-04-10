“Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timişoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine şi că aduc mult cu bunul tău prieten, Nea Florică Dumitrache...

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru şi o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Şi că nu contează că am doar 16 ani...

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Naţională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Şi te-am ascultat.

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieşit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Braşov, când Gică, copilul tău, ne-a dat iarăşi gol. Dar ce îţi mai plac, Nea Mircea , meciurile cu Steaua...

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună.

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine...

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îţi multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici...

Bună dimineaţa, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta...”.