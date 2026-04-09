Omagiu pentru Mircea Lucescu în Bucureşti. „De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului"
Legendarul antrenor Mircea Lucescu, care a încetat din viaţă marţi, este omagiat cu imagini care rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Bucureştiului.

Lorena Mihăilă

„Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit şi-au putut lua rămas bun până joi, la ora 20.30. Au ajuns la catafalcul emblematicului antrenor aproximativ 15.000 de oameni.

Mircea Lucescu va fi înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Mircea Lucescu, omagiat pe cele mai mari stadioane din Europa. „Lumea fotbalului a pierdut o legendă, o legendă adevărată”

Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Va fi înhumat cu onoruri militare

Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu legendarului antrenor Mircea Lucescu la Arena Naţională, miercuri şi joi.
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu i-a fost îndeplinită. Ce i-a spus medicului său, de pe patul de spital

Un altar de flori și lumină s-a format la intrarea în Arena Națională și se mărește cu fiecare oră, pe măsură ce mii oamenii își iau rămas bun de la Mircea Lucescu. 
Cel mai bogat om din Ucraina a venit să își ia adio de la Mircea Lucescu. „A fost prietenul meu"

Miliardarul Rinat Ahmetov, care a avut o colaborare lungă, de 12 ani, cu Mircea Lucescu la Şahtior Doneţk, a declarat, după ce s-a recules la catafalcul tehnicianului, că marele antrenor i-a fost prieten foarte bun şi „nu putea fără muncă”.

