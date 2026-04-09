Omagiu pentru Mircea Lucescu în Bucureşti. „De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului”

„Omagiu pentru Mircea Lucescu! De la kilometrul 0 al României spre toată lumea fotbalului Imagini cu domnul Lucescu rulează pe ecranele magazinului Cocor, în centrul Capitalei, până vineri, ora 12:00”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit şi-au putut lua rămas bun până joi, la ora 20.30. Au ajuns la catafalcul emblematicului antrenor aproximativ 15.000 de oameni.

Mircea Lucescu va fi înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.