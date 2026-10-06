Este a patra încercare de a pune capăt crizei politice, iar misiunea noului prim-ministru propus rămâne aceeași - să construiască o majoritate și să strângă cel puțin 233 de voturi în Parlament. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a veni cu lista miniștrilor și programul de guvernare.

Nicușor Dan, președintele României: „Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de aderarea României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român”.

Pentru Luca Niculescu, drumul spre Palatul Victoria începe direct din diplomație.

Fost jurnalist, apoi ambasador al României la Paris și secretar de stat în Ministerul de Externe, Niculescu intră acum pentru prima dată în cursa pentru funcția de premier. Misiunea lui este însă la fel de dificilă precum a celor desemnați înaintea sa: să găsească o majoritate într-un Parlament în care partidele au rămas pe poziții foarte diferite.

Cei din PSD au reacționat imediat după anunțul președintelui. Sorin Grindeanu a transmis pe Facebook ca: „Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După patru premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui”.

Reacții au venit și din partea PNL, care au anunțat că vor avea discuții cu premierul desemnat și vor analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune acesta.

După consultările din timpul zilei, liberalii au lăsat ușa deschisă pentru posibilitatea de a oferi voturile necesare instalării viitorului cabinet.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „Fiind conştienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce preşedintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios şi vom vedea care sunt posibilităţile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră”.

De neclintit rămâne poziția USR. Dominic Fritz i-a cerut din nou președintelui să deschidă drumul către alegeri anticipate.

Dominic Fritz, președintele USR: „I-am spus președintelui că soluția anticipatelor e nu doar constituțională, ci și cea mai sinceră față de români”.

UDMR a venit însă cu o surpriză. Kelemen Hunor spune că formațiunea sa nu vrea să intre în viitorul Executiv, dar ar putea susține din Parlament un guvern construit în jurul PSD, cu condiția ca și PNL să intre în ecuație.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL”.

Marele absent de la consultări a fost George Simion. Liderul AUR nu a mers personal la Cotroceni și a trimis în locul său o delegație. Absența și-a explicat-o pe TikTok.

George Simion, președintele AUR: „Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo, să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipate”.

După aflarea numelui premierului desemnat, George Simion a anunțat pe Facebook că Luca Niculescu nu va primi niciun vot din partea AUR.

Șeful statului i-a primit și pe reprezentanții minorităților naționale, SOS România, POT, UPR, PACE–Întâi România, dar și pe câțiva dintre parlamentarii neafiliați.

După aproape șase ore de discuții, Nicușor Dan a mers pe varianta unui om din afara partidelor. Pentru Luca Niculescu începe acum partea complicată: trebuie să transforme experiența de negociator din diplomație într-o majoritate politică.

Corespondent Știrile ProTV: „Odată cu publicarea decretului în Monitorul Oficial, premierul desemnat, va avea la dispoziție 10 zile să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Tot în acele 10 zile va trebui să rezolve ecuația majorității și să găsească cele 233 de voturi pentru a putea trece de plenul reunit”.