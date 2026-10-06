Accidentul tragic a avut loc luni seară, într-o pădure din localitatea Teișoru, județul Vaslui.

Cei trei tineri se plimbau cu ATV-ul care, la un moment dat, s-a răsturnat.

Băiatul de 16 ani era în stare gravă, iar prietenii lui l-au dus cât de repede au putut în sat și au așteptat sosirea medicilor de la Vaslui.

Angela Tilică, SMURD Vaslui: „Pacientul a fost găsit în comă de gradul patru, cu respirație agonală, cu mărci importante la nivelul capului, toracelui și gâtului. Imediat a fost intubat.”

Localnică: „Am auzit salvarea. Am ieșit și l-am văzut în salvare.”

Ruda victimei: „La fața locului l-am găsit inconștient.”

În drum spre unitatea sanitară, starea adolescentului s-a agravat.

Medicii l-au resuscitat, dar după o oră au fost nevoiți să declare decesul.

Localnică: „E la școală băiatul, învață. Păcat de el, e tânăr.”

Localnic: „Liniștit, educat, mergea la școală, părinți buni, dintr-o familie bună.”

Părinții tânărului muncesc de mai mulți ani în Țările de Jos. Acum, urmează să revină acasă pentru înmormântare.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal.