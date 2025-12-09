Situație halucinantă la Iași. Autoritățile au fost de acord ca o fată de 14 ani abuzată să locuiască cu abuzatorul de 25

09-12-2025 | 17:31
Un individ de 25 de ani din Iași este cercetat sub control judiciar pentru act sexual cu un minor. Copila de 14 ani a rămas însărcinată. Halucinant este că autoritățile și-au dat acordul că adolescenta și bărbatul să locuiască împreună.

Elena Bejinaru

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoţional. Potrivit procurorilor, începând din luna august, până la sfârșitul lunii trecute, bărbatul de 25 de ani s-ar fi apropiat de minoră, în moduri nepotrivite.

Alexandra Teona Pava, Parchetul de pe lângă judecătoria Hârlău: „Inculpatul a întreținut raporturi sexuale cu persoana vătămată minoră în vârstă de 14 ani, care a rămas însărcinată."

Mama victimei: „Noi am știut de relația lor, dar am zis că doar vorbește. S-a întâmplat, ea a știut de sarcină și nu ne-a spus nouă. E minoră, ce să-i fac, îmi pare rău că s-a ajuns până aici, mi-e milă de ea dar n-am ce să-i fac".

Judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea sa preventivă, pentru viol săvârșit asupra unui minor. Însă bărbatul a contestat decizia, iar cazul a ajuns la tribunal. Magistrații l-au lăsat în libertate și l-au plasat sub control judiciar. S-a întors acasă, iar copila însărcinată s-a mutat la el.

Tatăl abuzatorului: „Acum copilul este la mine, e la școală, o țin în condiții bune”.

Reporter: Au avut relații intime?

Tatăl abuzatorului: „Au avut. Am luat-o sub supravegherea noastră. Așa a dat la protecția copilului, s-o ținem la noi".

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași: „Sunt condiții mai bune acolo decât acasă, provine dintr-o familie numeroasă cu șase membri, unde condițiile sunt care sunt. Are declarație și de la părinții băiatului și de la băiat și declarația că nu mai vrea să revină la familia ei."

Protecția Copilului încă face cercetări, timp în care adolescenta va fi consiliată psihologic.

Sursa: Pro TV

Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași este primul din România dotat cu un sistem RMN mobil, capabil să realizeze investigații direct în sala de operație sau în terapie intensivă.

