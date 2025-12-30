Budapesta interzice închirierile de locuințe pentru turiști în centrul orașului. Proprietarii, nemulțumiți de decizie

Turiștii care vor să viziteze Budapesta vor fi nevoiți să caute cazare mai departe de centru, după ce într-unul dintre cele mai populare cartiere ale capitalei ungare va intra în vigoare o interdicție a închirierilor de locuințe pe termen scurt.

Decizia vizează Districtul 6 al orașului și este justificată de autoritățile locale prin lipsa acută de locuințe accesibile în zona centrală, problemă care afectează în special tinerii. Administrația districtului susține că apartamentele destinate exclusiv turiștilor reduc oferta de locuințe pentru rezidenți și contribuie la creșterea prețurilor.

În ultimii zece ani, Budapesta a cunoscut o creștere accentuată a turismului de tip city-break, evoluție susținută de extinderea rapidă a pieței de închirieri pe termen scurt. Potrivit autorităților locale, aproximativ una din zece locuințe din Districtul 6 este operată prin platforme de tip Airbnb.

Primăria anunță că, începând din 2026, proprietarii care vor continua să ofere cazare turistică fără autorizație vor putea fi supuși controalelor fiscale. Platformele de rezervări vor fi monitorizate, iar imobilele dotate cu seifuri pentru chei vor putea fi inspectate, acestea fiind considerate un indiciu al activității de închiriere pe termen scurt. Amenzile pot fi aplicate în mod repetat și pot ajunge la 200.000 de forinți (peste 500 de euro) pentru persoane fizice și la 2 milioane de forinți pentru companii.

Interdicția a devenit posibilă după modificarea legislației naționale în 2024, care a oferit municipalităților mai multă autonomie în reglementarea acestui tip de activitate. Deși la nivel național a fost luată în calcul o lege unitară, guvernul a renunțat la o interdicție generală, lăsând autoritățile locale să stabilească limitele.

Măsura din Districtul 6 a fost aprobată prin referendum local și confirmată ulterior de instanța supremă. În ciuda protestelor organizate de sute de proprietari în timpul verii, administrația districtului a menținut decizia.

Alte cartiere din Budapesta analizează introducerea unor restricții similare, fie prin interdicții totale, fie prin limitarea noilor autorizații, condiționate de acordul comunităților de locatari. Extinderea acestor măsuri ar putea produce schimbări semnificative în structura turismului urban, avertizează criticii.

Budapesta se alătură astfel unui număr tot mai mare de orașe europene care au înăsprit regulile privind închirierile pe termen scurt. Barcelona, Lisabona și Amsterdam au adoptat măsuri similare, invocând presiunea turismului asupra pieței locuințelor și necesitatea protejării fondului locativ destinat rezidenților.

