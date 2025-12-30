Încă un război aprinde lumea. Arabia Saudită anunță declanșarea unei operațiuni militare în Yemen

30-12-2025 | 09:08
soldati arabia saudita
Shutterstock

Coaliţia condusă de Arabia Saudită a anunţat marţi o operaţiune militară în Yemen, potrivit unei media saudite, la câteva zile după ce Riadul a atenţionat că el va susţine guvernul yemenit în faţa oricărei acţiuni armate a separatiştilor, informează AFP.

 

Cristian Anton

"Coaliţia le cere civililor să evacueze imediat portul din Mukalla", a raportat agenţia de presă saudită, precizând că această măsură este menită să protejeze populaţia "în timpul executării unei operaţiuni militare".

Sâmbătă, coaliţia a atenţionat că va riposta la orice acţiune militară a separatiştilor în Yemen, îndemnându-i să se retragă "paşnic" din provinciile recent ocupate.

Aceste anunţuri intervin după lovituri asupra unor poziţii ale separatiştilor, pe care aceştia le-au imputat vecinului saudit, aliat al guvernului yemenit.

Susţinută de Emiratele Arabe Unite, mişcarea separatistă a Consiliului de Tranziţie din Sud (STC) a ocupat în aceste ultime săptămâni vaste porţiuni de teritoriu în special în regiunea Hadramout, fără a întâmpina mare rezistenţă. Iar susţinătorii săi cer restabilirea unui stat în sudul Yemenului, unde între 1967 şi 1990 existase o Republică democrată şi populară independentă.

În acest context tensionat, guvernul yemenit recunoscut de comunitatea internaţională a cerut vineri coaliţiei militare să ia "măsuri" pentru a-l susţine.

Yemen, cea mai săracă țară din peninsula arabă

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a îndemnat vineri la "reţinere", evitând totodată să ia partea Arabiei Saudite sau a Emiratelor Arabe Unite, doi parteneri-cheie ai Washingtonului.

Aceste noi tensiuni ar putea fragiliza şi mai mult Yemenul, cea mai săracă ţară din peninsula arabă, aflată în centrul unor rivalităţi regionale.

Un conflict a izbucnit în 2014 între, pe de o parte, guvern şi aliaţii săi, printre care STC, şi de cealaltă parte rebelii houthi pro-iranieni, conflict care a făcut sute de mii de morţi, provocând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Un armistiţiu încheiat în 2022 este în linii mari respectat.

Coaliţia condusă de Arabia Saudită, rivală a Iranului, fusese creată în 2015 pentru a susţine guvernul yemenit.

Liderul militar al rebelilor huthi, Mohammed al-Ghamari, ucis într-un atac israelian în Yemen. Rebelii promit represalii

Sursa: Agerpres

