Mari investiții în cultură: Muzeul „Brâncuși”, Opera din Iași și Vila Reginei Maria intră în modernizare

Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind patrimoniul cultural şi istoric din România - dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) asigură finanţarea Proiectului LD 2215 (2024) privind patrimoniul cultural şi istoric din România, cunoscut sub denumirea de „Temelii Culturale”

Acesta are un cost total net estimat de 280 de milioane de euro, dintre care 140 de milioane de euro provin din împrumutul de la BDCE, iar 140 de milioane de euro reprezintă contribuţia României.

Proiectul acoperă o listă indicativă de 14 subproiecte culturale şi istorice naţionale, în Municipiul Bucureşti şi în 6 judeţe, incluzând clădiri culturale de mare importanţă:

restaurarea şi modernizarea în totalitate a Operei Naţionale Române din Bucureşti;

consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti;

restaurarea parţială la interior şi refacerea unor instalaţii la Ateneul Român din Bucureşti;

consolidarea, restaurarea şi amenajarea Vilei arhitectului francez Paul Gottereau - spaţiu cultural al Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti;

consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Administraţiei Fondului Cultural Naţional din Bucureşti;

consolidarea şi restaurarea Casei Samurcaş din cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti;

construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti;

restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu;

restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României;

restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni - Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi;

construirea sălii de spectacole a Operei Naţionale Române din Iaşi (în continuarea investiţiei cuprinse în Acordul-cadru de împrumut de la BDCE pentru finanţarea Proiectului LD 2097 din 2021, aflat în implementare);

restaurarea şi punerea în valoare a domeniului (casa-muzeu, capela şi anexele) de la Tescani (jud. Bacău) - Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu” a Muzeului Naţional „George Enescu”;

restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

restaurarea şi amenajarea Vilei Reginei Maria din Mamaia (jud. Constanţa) şi amenajarea terenului aferent.

Implementarea va fi asigurată în perioada 2026-2033 de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, după semnarea Acordului de împrumut subsidiar dintre Ministerul Finanţelor şi Ministerul Culturii, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în implementarea Proiectului şi în aplicarea Acordului-cadru de împrumut.

