Singura regiune din România în care nu se scumpește curentul. De la 1 ianuarie cresc tarifele reglementate de transport

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a decis majorarea, începând cu 1 ianuarie 2026, a tarifelor reglementate de transport al energiei electrice și a celor de distribuție.

Măsura va avea impact direct asupra facturilor plătite de consumatori. Tarifele de rețea reprezintă, cumulat, peste un sfert din costul final al energiei electrice achitate lunar de populație.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat modificarea tarifelor reglementate aplicabile operatorului național de transport și celor patru mari distribuitori regionali de energie electrică. Decizia vizează operatorul de transport și sistem Transelectrica, precum și distribuitorii concesionari Rețele Electrice, Distribuție Energie Electrică România (DEER), Delgaz Grid și Distribuție Energie Oltenia (DEO).

„Urmare a analizei datelor transmise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., în conformitate cu prevederile Metodologiei transport, ANRE a efectuat calculele prin care s-au reproiectat veniturile țintă pentru perioada a V-a de reglementare, corecțiile aferente perioadei a IV-a de reglementare, inclusiv corecțiile anuale ale anului 2024 și a determinat veniturile reglementate și tarifele de transport propuse spre aprobare, aplicabile de la data de 01 ianuarie 2026”, precizează ANRE.

În acest context, pentru Transelectrica este propusă o creștere de 10,35% a tarifului de extragere a energiei electrice din rețea, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh. Totodată, tariful de introducere a energiei în rețea ar urma să fie majorat cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh. Toate valorile sunt exprimate fără TVA.

În ceea ce privește distribuția energiei electrice, ajustările aprobate de ANRE diferă semnificativ de la o regiune la alta. Aceste diferențe reflectă starea tehnică a rețelelor, nivelul pierderilor tehnologice (consumul propriu tehnologic – CPT), costurile asociate acoperirii acestora, precum și necesarul de investiții pentru modernizarea și întărirea infrastructurii.

„Urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distribuție concesionari, în conformitate cu prevederile Metodologiei distribuție, ANRE a efectuat calculele privind corecțiile anuale aferente anului 2024 și a determinat veniturile reglementate și tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice propuse spre aprobare, aplicabile de la data de 01 ianuarie 2026”, arată instituția.

În Oltenia, energia electrică se ieftinește

Astfel, pentru Rețele Electrice, operator preluat de grupul grec PPC de la Enel, este propusă o majorare de 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh. La DEER, creșterea este una modestă, de 1,25%, tariful urmând să urce de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh. În cazul Delgaz Grid, ANRE propune o majorare semnificativă, de 9,81%, de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.

Singura excepție de la trendul general de scumpire este Distribuție Energie Oltenia, unde tariful ar urma să scadă cu 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh, aceasta fiind singura zonă de rețea din țară în care consumatorii ar putea beneficia de o reducere a costurilor de distribuție.

Deciziile ANRE privind tarifele de transport și distribuție sunt relevante deoarece aceste componente reprezintă peste 25% din factura finală de energie electrică, ceea ce înseamnă că majorările aprobate vor avea un impact direct asupra costurilor suportate de consumatori începând cu anul 2026.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













