Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

14-12-2025 | 15:25
Inquam Photos / George Călin

Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.

Lorena Mihăilă

Asta în condițiile în care în a treia seară de proteste din Capitală, oamenii care au ieșit în stradă în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder au cerut și demisia lui Cătălin Predoiu.

Distincția pe care a primit-o onorează contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii.

„În timp ce Washingtonul aplauda la scenă deschisă, Bucureștiul fierbea în stradă. Este imaginea perfectă a schizofreniei politice care domină România de astăzi. Pe 13 decembrie 2025, la mii de kilometri distanță de realitatea cruntă a țării pe care o administrează, vicepremierul Cătălin Predoiu primea, sub luminile rampei de la Hotelul Willard InterContinental, distincția „International Public Service Award”. Fostul ambasador SUA, Mark Gitenstein, rostea o frază care astăzi sună a condamnare cinică pentru românul de rând: „România are nevoie de zece oameni precum Cătălin Predoiu”, a scris Sindicatul Europol.

„Imaginea de reformator” a lui Cătălin Predoiu

Sindicatul Europol arată că, dacă „România ar avea zece oameni ca Predoiu, probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”. Ei continuă postarea și spun că în timp ce partenerii strategici ai României „îi lustruiau imaginea de «reformator”, în Piața Victoriei mii de oameni îi cereau demisia „arhitectului care a desenat «Justiția Capturată».

„În cazarnele poliției, profesioniștii sunt executați sumar pentru delict de opinie. Contrastul dintre «serviciul public exemplar» premiat de Unchiul SAM – ce pare să fi pus trotil la temelia templului democrației mondiale – și haosul toxic patronat de Predoiu la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reprezintă o disonanță extrem de stridentă”, mai notează reprezentanții sindicatului.

Proteste în Capitală

Peste 1.000 de persoane au protestat, vineri seară, în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiție. A fost a treia seara de manifestații. 

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum: ''Împușcați, bătuți, gazați, niciodată resemnați'', ''De la tinerețe pân' la bătrânețe, ne-ați ținut numai prin piețe'', ''Toți pentru Justiție'', ''M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc'', ''Justiție, nu corupție''.

Sâmbătă, oamenii au ieșit din nou în stradă să susțină aceeași cauză.

Sursa: StirilePROTV

14-12-2025 15:24

