Peste 12.000 de oameni au semnat o petiţie pentru demiterea lui Cătălin Predoiu

12-12-2025 | 13:22
Cătălin Predoiu
Inquam Photos / Pană Tudor

Peste 12.000 de persoane au semnat o petiție Declic care cere demiterea lui Cătălin Predoiu din funcțiile de vicepremier și ministru de Interne.

autor
Ioana Andreescu

„Solicităm demiterea de urgenţă a lui Cătălin Predoiu din poziţiile de vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne. Cătălin Predoiu este principalul responsabil politic pentru starea dezastruoasă a sistemului de justiţie, fiind cel mai longeviv ministru al Justiţiei din istoria post-decembristă, precum şi principalul girant al sistemului clientelar care favorizează şi promovează corupţia între sistemul de justiţie şi cel politic.

Poreclit «colecţionarul de tragedii» pentru complicitatea Poliţiei Române şi a MAI în multe dintre cele peste 50 de femicide comise în ultimele luni, dâra de tragedii generate sau întreţinute de Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne, pătrunde mult mai profund până în miezul a ceea ce românii numesc justiţie şi forţe de ordine. Nicio reformă care presupune restabilirea încrederii publice în oricare dintre sistemele de justiţie sau interne nu poate începe atâta timp cât Cătălin Predoiu continuă să guverneze”, se arată în petiţie.

Critici dure la adresa funcţionării instituţiilor statului

Iniţiatorii acţiunii semnalează faptul că România este un caz de „manual de democraţie patronală”, unde funcţionarea instituţiilor în baza legii este „deturnată de interese clientelare, pe bază de relaţii personale, economice şi politice”.

„Această realitate afectează fiecare român onest în fiecare moment al vieţii sau al desfăşurării activităţii şi favorizează exclusiv corupţia. Implicarea şi presiunea publică asupra Parlamentului şi Guvernului pot produce schimbare”, afirmă Declic.

violenta domestica
Ministrul de Interne propune ca persoanele care încalcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului

Reacţia premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va avea o discuţie cu actualul ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, despre mandatul anterior al acestuia, de la Justiţie.

„Domnul Predoiu a fost ministrul Justiţiei o perioadă de timp în anii anteriori. Fiecare dintre noi are o răspundere faţă de domeniul unde a avut o funcţie de responsabilitate. (...) Nu poţi fugi de răspundere legat de ce s-a întâmplat în această perioadă. Asta trebuie analizat la modul cinstit şi nu înseamnă că, dacă ai luat o decizie şi ai făcut o lege într-un fel, ai luat o măsură într-o anumită direcţie, a ieşit totul bine sau cei care au pus în practică acele măsuri le-au pus în practică cu bună-credinţă. Deci, eu nu pot să mă apuc să demit un ministru pentru activităţile pe care le-a derulat cu nişte ani de zile înainte, în condiţiile în care, sigur, nu este identificată o răspundere directă, dar asta nu înseamnă că nu voi purta o discuţie cu domnul Predoiu şi, aşa cum am spus, voi vedea care sunt problemele care rezultă din acest reportaj”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la postul B1 TV.

În 2023, când era ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu i-a propus în funcţii pe şeful DNA, Marius Voineag, şi pe procurorul general Alex Florenţa. De asemenea, el a iniţiat proiectul de desfiinţare a Secţiei speciale şi înlocuirea acesteia cu o nouă structură în subordinea Parchetului General, care însă nu a dat rezultate în anchetarea procurorilor şi judecătorilor care încalcă legea.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Sursa: Agerpres

Etichete: catalin predoiu, petitie,

Dată publicare: 12-12-2025 13:22

Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”
Bolojan, despre demiterea lui Cătălin Predoiu: „Nu pot face asta pentru fapte de acum ani de zile fără o răspundere directă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va discuta cu Cătălin Predoiu despre mandatul său anterior la Justiţie, după apariţia investigaţiei jurnalistice, precizând însă că nu poate demite un ministru pentru fapte din trecut în lipsa unei răspunderi directe.

Ministrul de Interne propune ca persoanele care încalcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului
Ministrul de Interne propune ca persoanele care încalcă ordinul de protecție să fie prezentate automat procurorului

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că după recentele cazuri grave de violenţă domestică a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să ajungă fața unui procuror care va dispune măsuri.

Predoiu anunță extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Se vor colecta imaginile de pe camere și cele trimise de șoferi
Predoiu anunță extinderea sistemului de monitorizare rutieră. Se vor colecta imaginile de pe camere și cele trimise de șoferi

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.

