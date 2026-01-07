Incident feroviar între Periș și Buftea. „Dorel” a tăiat cablurile de semnalizare

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat miercuri seară producerea unui incident tehnic pe secția de circulație Periș – Buftea, în zona București, care afectează traficul feroviar.

Potrivit CFR, incidentul a avut loc în data de 7 ianuarie 2026, la kilometrul feroviar 22+110, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, în perimetrul unor lucrări executate de o societate terță. În timpul desfășurării acestora, muncitorii firmei respective au secționat accidental cablurile de semnalizare.

În urma avariei, circulația feroviară pe tronsonul Periș – Buftea se desfășoară „la cale liberă”, iar trenurile de călători pot înregistra întârzieri față de programul normal. Reprezentanții CFR precizează că personalul de specialitate a intervenit pentru remedierea situației și pentru restabilirea funcționării instalațiilor afectate.

„Intervențiile sunt în desfășurare, iar circulația se menține în condiții de siguranță”, a transmis Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

CFR recomandă publicului călător să se informeze înainte de plecare asupra condițiilor de trafic, folosind sursele oficiale de informare.

